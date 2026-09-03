Keeper baant zich een weg naar PlayStation 5
Double Fine Productions, die recentelijk nog een scheiding heeft voltooid met XBOX, maakt een bijzondere entree tijdens de State of Play. Hun game Keeper komt namelijk naar de PlayStation 5.
De voorheen XBOX-console-exclusieve avonturengame kwam origineel op 23 oktober 2025 te verschijnen en mocht rekenen op een gematigd positieve receptie. Spelers waren erg te spreken over de creativiteit, maar deze wist niet altijd goed te rijmen met daadwerkelijke gameplaysystemen. Maar goed, mocht je trek hebben in een emotioneel avontuur vol psychedelische visuals en een ietwat absurd narratief, aangezien je als een wandelende vuurtoren speelt, dan kan je je echt wel vermaken met Keeper. Zin in? Mooi, de game is namelijk nu al beschikbaar. Een shadow drop voor de lichttoren; je verzint het niet.
Keeper is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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