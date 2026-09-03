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gamescom 2026

Keeper baant zich een weg naar PlayStation 5

Door Bram Noteboom
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Double Fine Productions, die recentelijk nog een scheiding heeft voltooid met XBOX, maakt een bijzondere entree tijdens de State of Play. Hun game Keeper komt namelijk naar de PlayStation 5.

De voorheen XBOX-console-exclusieve avonturengame kwam origineel op 23 oktober 2025 te verschijnen en mocht rekenen op een gematigd positieve receptie. Spelers waren erg te spreken over de creativiteit, maar deze wist niet altijd goed te rijmen met daadwerkelijke gameplaysystemen. Maar goed, mocht je trek hebben in een emotioneel avontuur vol psychedelische visuals en een ietwat absurd narratief, aangezien je als een wandelende vuurtoren speelt, dan kan je je echt wel vermaken met Keeper. Zin in? Mooi, de game is namelijk nu al beschikbaar. Een shadow drop voor de lichttoren; je verzint het niet.

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Keeper is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Keeper
Keeper

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Double Fine Productions

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

17 oktober 2025

Platforms

PC
XBS
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