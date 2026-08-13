Overzicht: Deze vijf indiegames worden uitgegeven door Phasmophobia-dev Kinetic Publishing
Kinetic Publishing, de kersverse uitgeverstak van Phasmophobia-dev Kinetic Games, heeft in diens eerste showcase maar liefst vijf indiegames onthuld. In dit overzicht lees je welke games zijn aangekondigd, naar welke platformen ze komen en of we al blij worden gemaakt met een releasewindow!
- Contact Protocol - Het debuutproject van Cold Zephyr Games zet spelers in de schoenen van een veiligheidsmedewerker aan boord van het ruimteschip, genaamd de Pale Horse. Terwijl je onderweg bent naar de grootste maan van Jupiter, staan listige taken op je te wachten. Je komt namelijk andere schepen tegen en je moet snel zien te achterhalen of ze vriendelijk zijn. Als je te passief bent, krijg je een torpedo op je dak, maar als je daarentegen te agressief bent...Tja, ga je nou echt een heel schip vol onschuldige zielen naar de ratten helpen? Contact Protocol is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
- Crescent County - Kan jij een moderne heks wel waarderen? Let dan even goed op! Het Britse Electric Saint werkt momenteel hard aan Crescent County. Je speelt als Lou en op je motorbroom (een mix van een motor en een bezemsteel) verken je de open vlaktes van de wereld. Overdag bezorg je pakketjes om een centje bij te verdienen en in de nachturen doe je mee aan races. Het gaat allemaal om de chaotische tijden van het jongvolwassenleven, waarbij drama, unieke quests en zoenen voorbij komen. Crescent County is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
- Shellbound - Uiteraard is een showcase niet compleet zonder een nieuwe Metroidvania. Ditmaal is het Fake Lobster Games die mogen aantreden met hun nieuwste passieproject. In Shellbound neem je de rol aan van een schattige parasiet die zich een weg probeert te banen door de innerlijke wereld van een slakkenhuis. Het gaat om een levendige omgeving, waarin jouw acties consequenties kennen. Als je bijvoorbeeld een specifieke soort vijanden te veel omlegt, dan evolueren ze in sterkere versies met nieuwe vaardigheden. Als parasiet zijnde is dit zowel een voordeel als een nadeel, want je kan de diverse wezens én NPC's de wil opleggen en besturen. Shellbound is beschikbaar in de zomer van 2028 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
- Aether Wizard Life - Zie jij Hogwarst Legacy 2 niet zo zitten? Wellicht moet je een intiemere ervaring uitproberen. Aether Wizard Life van het Thaise Vonder Games is een cozy life-sim met een magisch randje. Je begint als een jonge beginneling in de spookstad Starfall. Elke dag staan er taken op je te wachten en je hebt verschillende soorten magie nodig om alle klusjes te klaren. Ga dus vooral op exotische avonturen en ontmoet bijzondere personages, zodat je kan groeien als magiegebruiker zijnde. Aether Wizard Life is beschikbaar in de herfst van 2028 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
- PRECOGNITION - Ook Kinetic Publishing had one more thing. Het 'Project C' van Sam Barlow (Her Story, IMMORTALITY) is eindelijk uit de doeken gedaan en horrorfanaten kunnen hun hart ophalen; dit ziet eruit als een breinbrekende ervaring. In PRECOGNITION speel je als Diana en zij heeft een chip in haar brein. Hierdoor ontvangt ze visioenen van haar eigen toekomst. Uiteraard wil je gewenste resultaten, maar hoe ver ga jij om veranderingen door te voeren? Barlow legt verder uit dat deze game meer spelersvrijheid moet bieden dan ooit tevoren voor de juiste 'game feel'. PRECOGNITION is beschikbaar in de lente van 2028 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Zitten er games tussen die jou kunnen bekoren? Laat het ons vooral weten in de comments.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
Dat Precognition klinkt wel goed eigenlijk 😎