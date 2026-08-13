Contact Protocol - Het debuutproject van Cold Zephyr Games zet spelers in de schoenen van een veiligheidsmedewerker aan boord van het ruimteschip, genaamd de Pale Horse. Terwijl je onderweg bent naar de grootste maan van Jupiter, staan listige taken op je te wachten. Je komt namelijk andere schepen tegen en je moet snel zien te achterhalen of ze vriendelijk zijn. Als je te passief bent, krijg je een torpedo op je dak, maar als je daarentegen te agressief bent...Tja, ga je nou echt een heel schip vol onschuldige zielen naar de ratten helpen? Contact Protocol is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Crescent County - Kan jij een moderne heks wel waarderen? Let dan even goed op! Het Britse Electric Saint werkt momenteel hard aan Crescent County. Je speelt als Lou en op je motorbroom (een mix van een motor en een bezemsteel) verken je de open vlaktes van de wereld. Overdag bezorg je pakketjes om een centje bij te verdienen en in de nachturen doe je mee aan races. Het gaat allemaal om de chaotische tijden van het jongvolwassenleven, waarbij drama, unieke quests en zoenen voorbij komen. Crescent County is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Shellbound - Uiteraard is een showcase niet compleet zonder een nieuwe Metroidvania. Ditmaal is het Fake Lobster Games die mogen aantreden met hun nieuwste passieproject. In Shellbound neem je de rol aan van een schattige parasiet die zich een weg probeert te banen door de innerlijke wereld van een slakkenhuis. Het gaat om een levendige omgeving, waarin jouw acties consequenties kennen. Als je bijvoorbeeld een specifieke soort vijanden te veel omlegt, dan evolueren ze in sterkere versies met nieuwe vaardigheden. Als parasiet zijnde is dit zowel een voordeel als een nadeel, want je kan de diverse wezens én NPC's de wil opleggen en besturen. Shellbound is beschikbaar in de zomer van 2028 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Aether Wizard Life - Zie jij Hogwarst Legacy 2 niet zo zitten? Wellicht moet je een intiemere ervaring uitproberen. Aether Wizard Life van het Thaise Vonder Games is een cozy life-sim met een magisch randje. Je begint als een jonge beginneling in de spookstad Starfall. Elke dag staan er taken op je te wachten en je hebt verschillende soorten magie nodig om alle klusjes te klaren. Ga dus vooral op exotische avonturen en ontmoet bijzondere personages, zodat je kan groeien als magiegebruiker zijnde. Aether Wizard Life is beschikbaar in de herfst van 2028 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.