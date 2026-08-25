Pak je blaffers en schiet er op los in Gravhounds

Octopus Panic werkt aan een nieuwe third person co-op action builder shooter, waarbij je als een stel antropomorfe honden moet zien te overlen. Zo leren we uit de aankondingstrailer.

Honden kennen we als trouwe viervoeters, maar in Gravhounds staan deze blaffende kwispelaars toch echt op twee benen. De game doet denken aan Fortnite, maar dan met honden in de hoofdrol. Deze honden veranderen overigens in een speeltje wanneer ze doodgaan en kunnen ook doen alsof ze door zijn door op hun rug te gaan liggen. Gravhounds gaat nog dit jaar uitkomen.

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Gravhounds komt op 2 november in Early Access uit op pc en Xbox Series X|S. De game is bovendien speelbaar vanaf de eerste dag via Xbox Game Pass.