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gamescom 2026

Pak je blaffers en schiet er op los in Gravhounds

Door Patrick Lamers
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Octopus Panic werkt aan een nieuwe third person co-op action builder shooter, waarbij je als een stel antropomorfe honden moet zien te overlen. Zo leren we uit de aankondingstrailer.

Honden kennen we als trouwe viervoeters, maar in Gravhounds staan deze blaffende kwispelaars toch echt op twee benen. De game doet denken aan Fortnite, maar dan met honden in de hoofdrol. Deze honden veranderen overigens in een speeltje wanneer ze doodgaan en kunnen ook doen alsof ze door zijn door op hun rug te gaan liggen. Gravhounds gaat nog dit jaar uitkomen.

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Gravhounds komt op 2 november in Early Access uit op pc en Xbox Series X|S. De game is bovendien speelbaar vanaf de eerste dag via Xbox Game Pass.

Bron: Octopus Panic
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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