Een overvloed aan hondsdolle gevechten in Gravhounds

Ready. Steady. Build! Gravhounds is een coöp-actie-bouwgame voor één tot vier spelers. Jij en je hondenroedel landen op een vijandige planeet. Bouw en verdedig je basis, anders eindig je als alienvoer. Hoe langer je blijft, hoe groter het gevaar, maar ook de beloningen.

Tijdens de XBOX @ gamescom-show is een nieuwe trailer gedeeld waarin de gameplay uit de doeken wordt gedaan. In de trailer zien we hoe spelers samen met maximaal drie vrienden een weg naar huis proberen te vinden vanaf een onbekende planeet. De game werkt met verschillende shifts, waarin je voor iedere shift samenkomt in een gezamenlijke hub. Hier kies je een opdracht en ga je op pad. Iedere missie begint vanuit een Dropship, dat dient als centraal punt voor je expeditie. Vervolgens bouw je een basis om je opdracht te verdedigen, bijvoorbeeld terwijl je mineralen uit de grond extraheert. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk resources terug te keren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens je missie word je namelijk belaagd door hordes aliens, waardoor je constant op je hoede moet zijn. Check de trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wanneer Gravhounds precies verschijnt is nog niet duidelijk, wel weten we dat de game eind 2026 in Early Access beschikbaar komt.