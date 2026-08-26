Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Sterke ruggengraat vereisd in Spine - This is Gun Fu

Door Hannah Herzberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb jij de ruggengraat van een banaan? Dan is Spine - This is Gun Fu misschien niets voor jou. Bekijk hier een nieuwe gameplay trailer van de lang verwachte game.

In Spine - This is Gun Fu is een wapen met de naam “Spine” jouw machtigste maatje. In deze game kruip jij in de rol van straatartiest Redline, die het wapen in haar ruggengraat heeft laten inbouwen. Zoek naar jouw gevangengenomen broer en vecht tegen het autocratische AI-regime in een duistere cyberpunkwereld. Dit alles in de stijl van zogenaamde gunfufilms à la The Matrix, Deadpool en John Wick.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Spine - This is Gun Fu komt volgende zomer uit voor pc, PlayStation 5 en XBOX Series X/S.

Bron: Future Games Show
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 102 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Spine
Spine

Ontwikkelaar

Nekki

Uitgever

Nekki

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord