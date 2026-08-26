Lara Croft keert volgend jaar terug met een nieuw avontuur. Enfin, helemaal nieuw is het niet, want Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een herinterpretatie van de eerste game in de reeks. De makers kwamen even langs bij XBOX op gamescom om over de game te praten.

Klimmen, klauteren en puzzels oplossen in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

De makers van de game begeleiden ons doorheen een level waar Lara haar beste kunstjes moet bovenhalen. Zoals vanouds zijn er heel wat puzzels die opgelost moeten worden en ze moet hiervoor geregeld wel eens klimmen en springen. Daarnaast moet ze het ook opnemen tegen een hoop dinosaurussen: als dat maar goed komt...

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc.