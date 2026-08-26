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gamescom 2026

Lara Croft toont haar kunstjes in nieuwe beelden van Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Simon Verbeke
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Lara Croft keert volgend jaar terug met een nieuw avontuur. Enfin, helemaal nieuw is het niet, want Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een herinterpretatie van de eerste game in de reeks. De makers kwamen even langs bij XBOX op gamescom om over de game te praten.

Klimmen, klauteren en puzzels oplossen in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

De makers van de game begeleiden ons doorheen een level waar Lara haar beste kunstjes moet bovenhalen. Zoals vanouds zijn er heel wat puzzels die opgelost moeten worden en ze moet hiervoor geregeld wel eens klimmen en springen. Daarnaast moet ze het ook opnemen tegen een hoop dinosaurussen: als dat maar goed komt...

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc.

Bron: Crystal Dynamics
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 326 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl4 Reply Goblin
zojuist

Februari wordt een drukke maar leuke game maand!🤣

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
12 minuten geleden

Lijkt me echt een fantastische game

0
Avatar Bannerchief
Bannerchief
lvl2 Journey Awaits!
1 uur geleden

Dit moet toch een absolute knaller worden! Wie is er niet groot geworden met Tomb Raider

4
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