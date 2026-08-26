Ben jij Chosen by Odin?
Wilde jij altijd al weten hoe het is om uitverkoren te worden door de almachtige Odin? Dat kan nu in Chosen by Odin. Bekijk hier de gloednieuwe revealtrailer.
Maar wie is de uitverkorene? Dat ben jij alleen of jij met een groepje van één tot twee vrienden. Met jullie goddelijke krachten en machtige dobbelstenen bouwen jullie builds om invloedrijke monsters te verslaan, de Negen Rijken te redden en terug te keren naar Valhalla. Durf jij het aan om Odin niet teleur te stellen?
Chosen by Odin komt in 2027 uit voor Xbox en pc.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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