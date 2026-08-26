Ben jij Chosen by Odin?

Wilde jij altijd al weten hoe het is om uitverkoren te worden door de almachtige Odin? Dat kan nu in Chosen by Odin. Bekijk hier de gloednieuwe revealtrailer.

Maar wie is de uitverkorene? Dat ben jij alleen of jij met een groepje van één tot twee vrienden. Met jullie goddelijke krachten en machtige dobbelstenen bouwen jullie builds om invloedrijke monsters te verslaan, de Negen Rijken te redden en terug te keren naar Valhalla. Durf jij het aan om Odin niet teleur te stellen?

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Chosen by Odin komt in 2027 uit voor Xbox en pc.