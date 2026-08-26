XBOX had meteen een verrassing voor XBOX-fans tijdens zijn eerste Gamescom-show: de XBOX Series X 25th Anniversary Edition is vanaf morgen te pre-orderen.

Als je een échte fan bent, heb je wellicht vandaag al een mail ontvangen over de collectie en kon je meteen naar de shop om de console te pre-orderen. Wie daar precies onder valt, is niet bekend. Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag of morgen een pre-order plaatst, een kopie van Halo: Combat Evolved er gratis bij. Hoe mooi is dat? Ben je alleen geïnteresseerd in de controller? Die is vanaf vandaag al los te pre-orderen.

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Wat vind jij van de collectie? Ga jij hem halen of sla je deze toch even over? Laat het ons weten in de reacties.