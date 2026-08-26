XBOX Series X 25th Anniversary Edition vanaf morgen te pre-orderen
XBOX had meteen een verrassing voor XBOX-fans tijdens zijn eerste Gamescom-show: de XBOX Series X 25th Anniversary Edition is vanaf morgen te pre-orderen.
Als je een échte fan bent, heb je wellicht vandaag al een mail ontvangen over de collectie en kon je meteen naar de shop om de console te pre-orderen. Wie daar precies onder valt, is niet bekend. Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag of morgen een pre-order plaatst, een kopie van Halo: Combat Evolved er gratis bij. Hoe mooi is dat? Ben je alleen geïnteresseerd in de controller? Die is vanaf vandaag al los te pre-orderen.
Wat vind jij van de collectie? Ga jij hem halen of sla je deze toch even over? Laat het ons weten in de reacties.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Ik heb overigens wel de controller besteld. Een extra controller kan nooit kwaad en is tenminste nog betaalbaar
“Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag of morgen een pre-order plaatst, een kopie van Halo: Combat Evolved er gratis bij.”.
Zou wat zijn als dat niet zo was voor €899,- 😅.
Prachtig hoor, maar als je dit haalt heb je echt teveel geld.
Had het graag gekocht voor een normale prijs, maar dit is gewoon veel te duur voor een ander stukje plastic om mijn console. Mijn huidige Series X werkt nog uitstekend
Prachtig ding, maar ik heb al zes jaar een Series X dus geen interesse. En dat is ook meteen mijn kritiekpunt, waarom zou je nu nog na zes jaar een Series X kopen tegen een bizar hoog bedrag als je weet dat ergens eind 2027 of begin 2028 de opvolger al te koop is?
Ga het niet halen, maar vind hem wel mooi.