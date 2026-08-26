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gamescom 2026

XBOX Series X 25th Anniversary Edition vanaf morgen te pre-orderen

Door Hannah Herzberg
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XBOX had meteen een verrassing voor XBOX-fans tijdens zijn eerste Gamescom-show: de XBOX Series X 25th Anniversary Edition is vanaf morgen te pre-orderen.

Als je een échte fan bent, heb je wellicht vandaag al een mail ontvangen over de collectie en kon je meteen naar de shop om de console te pre-orderen. Wie daar precies onder valt, is niet bekend. Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag of morgen een pre-order plaatst, een kopie van Halo: Combat Evolved er gratis bij. Hoe mooi is dat? Ben je alleen geïnteresseerd in de controller? Die is vanaf vandaag al los te pre-orderen.

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Wat vind jij van de collectie? Ga jij hem halen of sla je deze toch even over? Laat het ons weten in de reacties.

Bron: XBOX
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 100 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
13 minuten geleden

Ik heb overigens wel de controller besteld. Een extra controller kan nooit kwaad en is tenminste nog betaalbaar

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
33 minuten geleden

“Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag of morgen een pre-order plaatst, een kopie van Halo: Combat Evolved er gratis bij.”.

Zou wat zijn als dat niet zo was voor €899,- 😅.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 uur geleden

Prachtig hoor, maar als je dit haalt heb je echt teveel geld.

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Had het graag gekocht voor een normale prijs, maar dit is gewoon veel te duur voor een ander stukje plastic om mijn console. Mijn huidige Series X werkt nog uitstekend

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Prachtig ding, maar ik heb al zes jaar een Series X dus geen interesse. En dat is ook meteen mijn kritiekpunt, waarom zou je nu nog na zes jaar een Series X kopen tegen een bizar hoog bedrag als je weet dat ergens eind 2027 of begin 2028 de opvolger al te koop is?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ga het niet halen, maar vind hem wel mooi.

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