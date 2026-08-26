Rockstar reageert op GTA 6 lek

Voor het geval je de laatste tijd onder een steen hebt geleefd: er zijn heel wat (spoilergevoelige) beelden van GTA 6 gelekt. Ontwikkelaar Rockstar heeft nu ook zelf gereageerd op de hele situatie.

Rockstar reageert op GTA 6 leak

De ontwikkelaar reageert, logischerwijs, heel verslagen. Het lek is 'hartverscheurend' voor het team en men hoopt dat de talloze spoilers de ervaring niet zullen verpesten voor ons, de spelers. Tegelijk bedankt Rockstar ook iedereen die hen heeft ondersteund de voorbije dagen. Dit is het volledige statement:

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GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en XBOX Series X|S.