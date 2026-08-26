Rockstar reageert op GTA 6 lek
Voor het geval je de laatste tijd onder een steen hebt geleefd: er zijn heel wat (spoilergevoelige) beelden van GTA 6 gelekt. Ontwikkelaar Rockstar heeft nu ook zelf gereageerd op de hele situatie.
Rockstar reageert op GTA 6 leak
De ontwikkelaar reageert, logischerwijs, heel verslagen. Het lek is 'hartverscheurend' voor het team en men hoopt dat de talloze spoilers de ervaring niet zullen verpesten voor ons, de spelers. Tegelijk bedankt Rockstar ook iedereen die hen heeft ondersteund de voorbije dagen. Dit is het volledige statement:
GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Zolang je niet dwangmatig alle sociale media afscrolt kom je niks tegen. Gewoon niet naar zoeken dan zie je ook geen spoilers.
Met dit statement geven ze dus wel duidelijk aan dat wat de leaker heeft laten zien dus aardig dicht in de buurt komt van het definitieve product in november.
Ik vind het wel echt treurig voor de mensen die hier zo hard aan hebben gewerkt..
Mag hopen dat dat cyberleak kneusje snel een bezoekje krijgt van Seal Team 6. Misschien kunnen wij zelfs nog onze eigen @TheRock erop af sturen om hem een paar keer te suplexxen ofzo.
No worries rockstar. Ik ga niks kijken, officieel of onofficieel. Ik laat het allemaal over me heen komen wanneer ik de game zelf bezit xD