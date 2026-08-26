Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Levensgrote spinnen en hordes aan duistere wezens in Wolcen 2

Door Joey Visser
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ontwikkelaar Wolcen Studio heeft de actie-RPG Wolcen 2 aangekondigd. Wolcen 2 is een direct vervolg op Wolcen: Lords of Mayhem en verschijnt in 2027 in Early Access.

Wolcen 2 speelt zich vele jaren na de gebeurtenissen van Wolcen: Lords of Mayhem af en plaatst je midden in een wereld vol duistere wezens. Spelers krijgen de mogelijkheid om de bloederige combat volledig eigen te maken met een class die niet gebonden is aan één skill. Door verschillende vaardigheden en uitrusting te combineren, kunnen spelers een geheel eigen speelstijl creëren. De wereld van Wolcen 2 is zowel alleen als met maximaal één andere speler te trotseren. In de aankondigingstrailer hieronder krijgen we ruim een minuut aan bloederige gameplay te zien. De game lijkt een mix te zijn van Diablo- en Path of Exile-achtige hack-and-slash-elementen. Is dat een combinatie die wel in jouw straatje ligt? Check dan snel de trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wolcen II komt in 2027 in Early Access te verschijnen voor pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Bron: WOLCEN Studio
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 185 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Wolcen II
Wolcen II

Ontwikkelaar

-

Uitgever

WOLCEN studio

Release

2027

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar TheDude
TheDude
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Benieuwd, wolcen toch veel gespeeld. Jammer dat ze een paar verkeerde keuzes maakte. Was toch een mooi en leuk spel. Ik hou deze zeker in de gaten!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord