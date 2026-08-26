Levensgrote spinnen en hordes aan duistere wezens in Wolcen 2

Ontwikkelaar Wolcen Studio heeft de actie-RPG Wolcen 2 aangekondigd. Wolcen 2 is een direct vervolg op Wolcen: Lords of Mayhem en verschijnt in 2027 in Early Access.

Wolcen 2 speelt zich vele jaren na de gebeurtenissen van Wolcen: Lords of Mayhem af en plaatst je midden in een wereld vol duistere wezens. Spelers krijgen de mogelijkheid om de bloederige combat volledig eigen te maken met een class die niet gebonden is aan één skill. Door verschillende vaardigheden en uitrusting te combineren, kunnen spelers een geheel eigen speelstijl creëren. De wereld van Wolcen 2 is zowel alleen als met maximaal één andere speler te trotseren. In de aankondigingstrailer hieronder krijgen we ruim een minuut aan bloederige gameplay te zien. De game lijkt een mix te zijn van Diablo- en Path of Exile-achtige hack-and-slash-elementen. Is dat een combinatie die wel in jouw straatje ligt? Check dan snel de trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wolcen II komt in 2027 in Early Access te verschijnen voor pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.