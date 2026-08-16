TCG Card Shop Simulator verlaat op 15 september early access
Trek de sleeves maar uit de kast. TCG Card Shop Simulator bereikt op 15 september 2026 zijn 1.0-status en viert dat met een uitgebreide, ietwat herkenbare trailer.
Mijn guilty pleasure TCG Card Shop Simulator hangt momenteel nog in Early Access. Daar komt op 15 september 2026 echter verandering in, want op die dag bereikt TCG Card Shop Simulator zijn 1.0-status. In de game runnen we onze eigen Trading Card Game-shop waarin we de schappen moeten vullen met packs en boosters, kaarten over kunnen kopen van klanten en TCG-toernooien moeten organiseren. Zo'n toernooi gaat echter ook gepaard met stinkende spelers en dus dien je de nodige luchtzuiveringsinstallaties te plaatsen.
TCG Card Shop Simulator 1.0 verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Heb dit even gespeeld, wel grappig. In de categorie ‘mind op zero, en relaxed klikken met spotify op de achtergrond’