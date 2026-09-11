Transport Fever 3 'Tycoon Gameplay' vrijgegeven

Transport Fever 3 is onderweg naar diens eindbestemming: de release. Om je alvast goed voor te bereiden, is er nieuwe 'Tycoon Gameplay' vrijgegeven.

De missie van Urban Games en Paradox Interactive is simpel: geef spelers de tools om het transportnetwerk van hun dromen te bouwen. Het managen van de diverse systemen is dan ook een belangrijk onderdeel van de ervaring; iets wat sterk naar voren wordt gehaald in de onderstaande gameplay-video. De user experience en user interface zijn behoorlijk onder handen genomen vergeleken met het eerdere werk van de ontwikkelaar en de tycoon-gameplay biedt de nodige diepgang die de serie-veteranen graag willen zien. Je speelt nieuwe items vrij door de populatie in de wereld te vergroten en dit doe je weer door de diverse steden naar een hoger niveau te tillen. Op papier klinkt dat natuurlijk 'appeltje eitje', maar je krijgt te maken met verschillende uitdagingen. Check hieronder de uitgebreide beelden:

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Transport Fever 3 is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.