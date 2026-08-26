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gamescom 2026

Transport Fever 3 is bijna op z'n bestemming aangekomen

Door Simon Verbeke
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Het is binnenkort weer tijd om te transporteren, want Transport Fever 3 kwam gisterenavond snel even langsrazen tijdens ONL met een nieuwe trailer.

Wanneer verschijnt Transport Fever 3?

'Dé ultieme transportsimulator' verschijnt binnen een maand en het wordt 'groter, dieper en meer dynamisch dan ooit tevoren'. Dat zijn grote woorden van ontwikkelaar Urban Games, natuurlijk, maar het kan wel eens werkelijkheid worden. In Transport Fever 3 bouw je je eigen imperium en de mogelijkheden zijn eindeloos. Verover land, zee en lucht en wordt de beste transporteur ooit! Bekijk de trailer hieronder.

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Transport Fever 3 verschijnt op 29 september voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Urban Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 320 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Transport Fever 3
Transport Fever 3

Ontwikkelaar

Urban Games

Uitgever

Paradox Interactive

Release

29 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar NeetenDreek
NeetenDreek
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Ziet er wel gaaf uit!

0
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