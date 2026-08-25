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gamescom 2026

Turok Origins-gameplaytrailer toont uitstel naar lente van 2027

Door Bram Noteboom
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Turok: Origins bijt zich vast in gamescom Opening Night Live. De kersverse 'Story Trailer' toont nieuwe beelden, maar ook een uitgestelde release.

Elk episch verhaal kent zijn origine. In de verhalende trailer van Turok: Origins maak je het begin van het conflict mee, al zal je een tijdje moeten wachten voordat je het daadwerkelijk zelf kan ervaren. Ja, je speelt als een van de legendarische Turok-krijgers en neemt het vervolgens op tegen woeste dinosauriërs en een gruwelijk buitenaards collectief dat dreigt al het menselijk leven in het sterrenstelsel uit te roeien. De nieuwe gameplaybeelden liegen er niet om; het ziet er weer uit als een actievolle bedoeling. Echter, de shooter is wel uitgesteld en komt niet meer dit jaar te verschijnen.

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Turok: Origins komt in de lente van 2027 uit voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Turok: Origins
Turok: Origins

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

Q4 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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