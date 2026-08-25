Turok Origins-gameplaytrailer toont uitstel naar lente van 2027
Turok: Origins bijt zich vast in gamescom Opening Night Live. De kersverse 'Story Trailer' toont nieuwe beelden, maar ook een uitgestelde release.
Elk episch verhaal kent zijn origine. In de verhalende trailer van Turok: Origins maak je het begin van het conflict mee, al zal je een tijdje moeten wachten voordat je het daadwerkelijk zelf kan ervaren. Ja, je speelt als een van de legendarische Turok-krijgers en neemt het vervolgens op tegen woeste dinosauriërs en een gruwelijk buitenaards collectief dat dreigt al het menselijk leven in het sterrenstelsel uit te roeien. De nieuwe gameplaybeelden liegen er niet om; het ziet er weer uit als een actievolle bedoeling. Echter, de shooter is wel uitgesteld en komt niet meer dit jaar te verschijnen.
Turok: Origins komt in de lente van 2027 uit voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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