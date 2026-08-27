Turok: Origins-video toont acht minuten aan gameplay
Kun je nog geen genoeg krijgen van Turok: Origins-gameplay? Duik dan nu in de acht minuten aan gameplay die getoond werden tijdens de XBOX @gamescom-presentatie.
Turok: Origins is een reboot van de klassieke franchise. Aan informatie over deze ambitieuze titel is na de verhaaltrailer van gisteren geen gebrek. Wij voelden zelfs vorig jaar al de game aan de tand in onze Turok: Origins preview. En tijdens de XBOX @gamescom-presentatie konden we genieten van bijna tien minuten aan nieuwe beelden.
In de nieuwe gameplay van Turok: Origins neemt ontwikkelaar Saber Interactive ons mee naar een regenachtig moeras. Zowel first-person als third-person-beelden passeren de revue. In de gameplay zien we de ontwikkelaars prehistorische mormels met klassieke wapens met de grond gelijk maken. En natuurlijk ontbreekt het hier ook niet aan brute finishers.
Benieuwd geworden? Bekijk direct de gameplay hieronder.
Door het uitstel van Turok: Origins verschijnt de game nu in de lente van 2027. De game komt dan uit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Buiten de naam en dino's heeft het volgens mij vrij weinig meer met Turok van vroeger.
Hahaha is dit een Xbox 360 / PS3 game? :D