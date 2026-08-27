Turok: Origins-video toont acht minuten aan gameplay

Kun je nog geen genoeg krijgen van Turok: Origins-gameplay? Duik dan nu in de acht minuten aan gameplay die getoond werden tijdens de XBOX @gamescom-presentatie.

Turok: Origins is een reboot van de klassieke franchise. Aan informatie over deze ambitieuze titel is na de verhaaltrailer van gisteren geen gebrek. Wij voelden zelfs vorig jaar al de game aan de tand in onze Turok: Origins preview. En tijdens de XBOX @gamescom-presentatie konden we genieten van bijna tien minuten aan nieuwe beelden.

In de nieuwe gameplay van Turok: Origins neemt ontwikkelaar Saber Interactive ons mee naar een regenachtig moeras. Zowel first-person als third-person-beelden passeren de revue. In de gameplay zien we de ontwikkelaars prehistorische mormels met klassieke wapens met de grond gelijk maken. En natuurlijk ontbreekt het hier ook niet aan brute finishers.

Benieuwd geworden? Bekijk direct de gameplay hieronder.

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Door het uitstel van Turok: Origins verschijnt de game nu in de lente van 2027. De game komt dan uit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.