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gamescom 2026

Turok: Origins-video toont acht minuten aan gameplay

Door Nils Hoogervorst
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Kun je nog geen genoeg krijgen van Turok: Origins-gameplay? Duik dan nu in de acht minuten aan gameplay die getoond werden tijdens de XBOX @gamescom-presentatie.

Turok: Origins is een reboot van de klassieke franchise. Aan informatie over deze ambitieuze titel is na de verhaaltrailer van gisteren geen gebrek. Wij voelden zelfs vorig jaar al de game aan de tand in onze Turok: Origins preview. En tijdens de XBOX @gamescom-presentatie konden we genieten van bijna tien minuten aan nieuwe beelden.

In de nieuwe gameplay van Turok: Origins neemt ontwikkelaar Saber Interactive ons mee naar een regenachtig moeras. Zowel first-person als third-person-beelden passeren de revue. In de gameplay zien we de ontwikkelaars prehistorische mormels met klassieke wapens met de grond gelijk maken. En natuurlijk ontbreekt het hier ook niet aan brute finishers.

Benieuwd geworden? Bekijk direct de gameplay hieronder.

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Door het uitstel van Turok: Origins verschijnt de game nu in de lente van 2027. De game komt dan uit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: XBOX @gamescom
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 37 reviews 628 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Turok: Origins
Turok: Origins

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

Q4 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 minuten geleden

Buiten de naam en dino's heeft het volgens mij vrij weinig meer met Turok van vroeger.

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Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
12 minuten geleden

Hahaha is dit een Xbox 360 / PS3 game? :D

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