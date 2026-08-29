Wanderburg stormt af op de releasedatum
Tijdens gamescom heeft Wanderburg een gloednieuwe trailer gekregen. Hierin stormen de rijdende kastelen niet alleen op elkaar af, maar ook op de releasedatum van de game.
De omgevingen van Wanderburg mogen dan een beetje minimalistisch ogen, maar het draait allemaal om de kastelen. Deze rijdende gevaartes rijden over vijanden heen en schieten met grof geschut naar de andere kastelen. Om een machtig kasteel te worden moet je alles op je pad verzwelgen. Bedank de schapen dan ook maar, wanneer je uiteindelijk als overwinnaar wordt uitgeroepen. Wanderburg biedt trouwens een volledige singleplayer ervaring en is een roguelike. Hierdoor speel je met elke run nieuwe mogelijkheden voor je kasteel vrij.
Wanderburg komt op 8 september te verschijnen voor de pc als Early Access-titel op Steam.
Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.
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