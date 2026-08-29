Wanderburg stormt af op de releasedatum

Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.