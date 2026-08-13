Barbie versus Transformer in tweede trailer van Knock Off

Ik weet niet wat het is, maar Knock Off: The Battle for Imagation weet iets in mij te triggeren. De game waarin het namaak speelgoed van een kind met elkaar op de vuist gaat, heeft gewoon iets ontzettend charmants. Zo blijkt ook uit de tweede Knock Off-trailer waarin een namaak Barbie de vuisten tegen premium speelgoed Maximus en Trashy Transformer laat vliegen.

Tot een zekere leeftijd geeft een kind weinig om merknamen. Johnny ontvangt echter op een dag Maximus, zijn eerste pop van een groot merk. De namaak poppen moeten dan ook vechten voor wat ze waard zijn om vervanging te voorkomen. Zo zien we een namaak Barbie de directe confrontatie met Maximus aangaan. Knock Off moet een skill-based fighting game worden waarin iedere vechter eigen skills, sterktes en zwaktes kent.

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Knock Off: The Battle for Imagination verschijnt in Q2 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.