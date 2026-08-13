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Barbie versus Transformer in tweede trailer van Knock Off

Door Rudy Wijnberg
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Ik weet niet wat het is, maar Knock Off: The Battle for Imagation weet iets in mij te triggeren. De game waarin het namaak speelgoed van een kind met elkaar op de vuist gaat, heeft gewoon iets ontzettend charmants. Zo blijkt ook uit de tweede Knock Off-trailer waarin een namaak Barbie de vuisten tegen premium speelgoed Maximus en Trashy Transformer laat vliegen.

Tot een zekere leeftijd geeft een kind weinig om merknamen. Johnny ontvangt echter op een dag Maximus, zijn eerste pop van een groot merk. De namaak poppen moeten dan ook vechten voor wat ze waard zijn om vervanging te voorkomen. Zo zien we een namaak Barbie de directe confrontatie met Maximus aangaan. Knock Off moet een skill-based fighting game worden waarin iedere vechter eigen skills, sterktes en zwaktes kent.

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Knock Off: The Battle for Imagination verschijnt in Q2 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bit Bot Media
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Knock Off: The Battle For Imagination
Knock Off: The Battle For Imagination

Ontwikkelaar

Mecanimal Games

Uitgever

Bit Bot Media

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar JustAce
JustAce
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 14:59

Geweldig.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
4 dagen geleden om 11:45

Lache! :)

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 11:37

Hou niet zo van het genre maar moet zeggen dat ik het idee achter deze fighter wel tof vind. Mijn zus had ook meerdere onthoofde Barbies omdat haar broertje zo snel geen vijand voor zijn blauwe Powerranger kon vinden 😉

0
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