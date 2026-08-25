Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Combineer creatief bouwen en laagdrempelige strategie in LEGO Skylines

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Voor de strategen onder ons valt er genoeg te beleven gedurende gamescom Opening Night Live. Maak kennis met LEGO Skylines!

Terwijl Cities: Skylines II de torenhoge verwachtingen niet kon waarmaken, gooit Iceflake Studios het over een andere boeg. In LEGO Skylines laat je jouw creativiteit de vrije loop, waarbij je alle tools krijgt om de details van een levendig metropool in eigen stijl in te vullen. Maak je de inwoners gelukkig? Bouw je een stad of juist een dorp? Er zijn geen foute antwoorden, zo lang je maar één ding niet vergeet: je krijgt geen instructies en onbeperkte ruimte om het speelveld helemaal je eigen te maken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

LEGO Skylines is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
21 minuten geleden

Goede combi!

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl6 Combo Juggler
29 minuten geleden

Everything is awesome!

0
Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
1 uur geleden

Dit heeft zeker potentie.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Deze ga ik in de gaten houden. Het deed me echt denken aan die oude Lego Creator games.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Dit ziet er super leuk uit.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Honderden uren in Skylines zitten en toch vind ik dit er ook leuk uitzien.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord