Combineer creatief bouwen en laagdrempelige strategie in LEGO Skylines
Voor de strategen onder ons valt er genoeg te beleven gedurende gamescom Opening Night Live. Maak kennis met LEGO Skylines!
Terwijl Cities: Skylines II de torenhoge verwachtingen niet kon waarmaken, gooit Iceflake Studios het over een andere boeg. In LEGO Skylines laat je jouw creativiteit de vrije loop, waarbij je alle tools krijgt om de details van een levendig metropool in eigen stijl in te vullen. Maak je de inwoners gelukkig? Bouw je een stad of juist een dorp? Er zijn geen foute antwoorden, zo lang je maar één ding niet vergeet: je krijgt geen instructies en onbeperkte ruimte om het speelveld helemaal je eigen te maken.
LEGO Skylines is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Goede combi!
Everything is awesome!
Dit heeft zeker potentie.
Deze ga ik in de gaten houden. Het deed me echt denken aan die oude Lego Creator games.
Dit ziet er super leuk uit.
Honderden uren in Skylines zitten en toch vind ik dit er ook leuk uitzien.