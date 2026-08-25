Voor de strategen onder ons valt er genoeg te beleven gedurende gamescom Opening Night Live. Maak kennis met LEGO Skylines!

Terwijl Cities: Skylines II de torenhoge verwachtingen niet kon waarmaken, gooit Iceflake Studios het over een andere boeg. In LEGO Skylines laat je jouw creativiteit de vrije loop, waarbij je alle tools krijgt om de details van een levendig metropool in eigen stijl in te vullen. Maak je de inwoners gelukkig? Bouw je een stad of juist een dorp? Er zijn geen foute antwoorden, zo lang je maar één ding niet vergeet: je krijgt geen instructies en onbeperkte ruimte om het speelveld helemaal je eigen te maken.

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LEGO Skylines is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.