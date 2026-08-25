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gamescom 2026

De wet is voor losers in Cyberpunkachtige game No Law

Door Rudy Wijnberg
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Een dikke synthbeat, wat gemodificeerde mensen en keiharde actie. Heb je echt nog meer nodig? Blijkbaar niet, want mijn interesse is volledig gewekt door No Law, een aankomende actiegame vol dikke actie in een cyberpunkachtige wereld.

Waarom de deur met een sleutel openmaken wanneer je deze ook gewoon volledig uit zijn deurpost kunt trappen? No Law lijkt een hybride tussen Deus Ex, Cyberpunk 2077 en Anger Foot, mede dankzij de sneaky gameplay, directe confrontaties en fantastische setting.

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No Law staat gepland voor een release in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: No Law
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot NO LAW
NO LAW

Ontwikkelaar

Neon Giant

Uitgever

KRAFTON

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Granite
Granite
lvl2 Journey Awaits!
25 minuten geleden bewerkt

ik geloof het pas wanneer de game uit is, elke keer staat er in engine captured. Wat moet ik daarmee??? het ziet er leuk uit en dat ze inspiratie uit CP 2077 halen is alleen maar een plus voor mij, echter ik krijg er een te mooi om waar te zijn gevoel van.

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Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Zag er gaaf uit maar naar mijn mening een iets te erge clone van cyberpunk 2077.

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