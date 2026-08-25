De wet is voor losers in Cyberpunkachtige game No Law

Een dikke synthbeat, wat gemodificeerde mensen en keiharde actie. Heb je echt nog meer nodig? Blijkbaar niet, want mijn interesse is volledig gewekt door No Law, een aankomende actiegame vol dikke actie in een cyberpunkachtige wereld.

Waarom de deur met een sleutel openmaken wanneer je deze ook gewoon volledig uit zijn deurpost kunt trappen? No Law lijkt een hybride tussen Deus Ex, Cyberpunk 2077 en Anger Foot, mede dankzij de sneaky gameplay, directe confrontaties en fantastische setting.

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No Law staat gepland voor een release in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.