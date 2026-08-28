Disney+ krijgt nieuwe Pokémon animatieserie
The Pokémon Company en Disney+ gaan met elkaar samenwerken en dat betekent dat we vanaf volgend jaar een nieuwe animatieserie van Pokémon mogen verwachten. En die is dan dus te bekijken op Disney+.
Vanaf volgend jaar krijgt Disney+ er een nieuwe animatieserie bij, maar wel één die je misschien niet meteen verwacht. De serie die vanaf dan te zien is, is namelijk Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu. De serie wordt gemaakt door Aardman Animations. Je kent deze studio waarschijnlijk wel van hun animaties Walles & Grommit, Chicken Run en Shaun the Sheep. De titel geeft het allicht weg, maar de serie focust zich dus op het tweetal Sirfetch'd en Pichu en speelt zich af in de Galar regio.
De samenwerking is opvallend te noemen, omdat Pokémon vooral te bekijken was via Netflix, maar daar komt dus verandering in. Ook de oudere series verhuizen namelijk mee naar de streamingsdienst van Disney.
Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu komt in 2027 naar Disney+.
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