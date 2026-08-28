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gamescom 2026

Disney+ krijgt nieuwe Pokémon animatieserie

Door Patrick Lamers
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The Pokémon Company en Disney+ gaan met elkaar samenwerken en dat betekent dat we vanaf volgend jaar een nieuwe animatieserie van Pokémon mogen verwachten. En die is dan dus te bekijken op Disney+.

Vanaf volgend jaar krijgt Disney+ er een nieuwe animatieserie bij, maar wel één die je misschien niet meteen verwacht. De serie die vanaf dan te zien is, is namelijk Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu. De serie wordt gemaakt door Aardman Animations. Je kent deze studio waarschijnlijk wel van hun animaties Walles & Grommit, Chicken Run en Shaun the Sheep. De titel geeft het allicht weg, maar de serie focust zich dus op het tweetal Sirfetch'd en Pichu en speelt zich af in de Galar regio.

De samenwerking is opvallend te noemen, omdat Pokémon vooral te bekijken was via Netflix, maar daar komt dus verandering in. Ook de oudere series verhuizen namelijk mee naar de streamingsdienst van Disney.

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Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu komt in 2027 naar Disney+.

Bron: The Pokémon Company
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2964 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
58 minuten geleden

In een eerdere trailer zat-ie ook al!

onbekend

1
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