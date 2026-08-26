Dlala Studios komt met nieuwe game Murals

De Britse indie-ontwikkelaar Dlala Studios hebben in de pre-show van Opening Night Live hun nieuwste titel onthuld. Doorkruis de handgeschilderde wereld in de isometrische action-adventure game Murals.

Wie de sprookjes van de Gebroeders Grimm of Hans Christian Andersen heeft gelezen weet dat sprookjes niet altijd een gelukkig einde kennen. In de nieuwste titel van Dlala Studios is dat niet anders. Murals biedt een wereld waarin sprookjes finaal de verkeerde kan op zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan Doornroosje die al wekenlang niet in slaap komt of het haar van Rapunzel dat haar probeert te vermoorden. Niets is wat het lijkt in de nieuwste game van Dlala Studios, die je ongetwijfeld ook kent van Battletoads en Disney Illusion Island.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Murals staat vooralsnog gepland voor een release in 2027.