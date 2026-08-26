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gamescom 2026

Dlala Studios komt met nieuwe game Murals

Door Patrick Lamers
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De Britse indie-ontwikkelaar Dlala Studios hebben in de pre-show van Opening Night Live hun nieuwste titel onthuld. Doorkruis de handgeschilderde wereld in de isometrische action-adventure game Murals.

Wie de sprookjes van de Gebroeders Grimm of Hans Christian Andersen heeft gelezen weet dat sprookjes niet altijd een gelukkig einde kennen. In de nieuwste titel van Dlala Studios is dat niet anders. Murals biedt een wereld waarin sprookjes finaal de verkeerde kan op zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan Doornroosje die al wekenlang niet in slaap komt of het haar van Rapunzel dat haar probeert te vermoorden. Niets is wat het lijkt in de nieuwste game van Dlala Studios, die je ongetwijfeld ook kent van Battletoads en Disney Illusion Island.

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Murals staat vooralsnog gepland voor een release in 2027.

Bron: Dlala Studios
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2952 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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