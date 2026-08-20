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Dumb Ways to Build is doldwaze first-person fun

Door Bram Noteboom
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Tijd om je vrienden bij elkaar te trommelen, want er dient geklust te worden in de chaotisch co-op-game Dumb Ways to Build. De titel werd aangekondigd met een trailer, maar je hoeft niet lang op de release te wachten.

Dumb Ways to Die is bezig met een opmerkelijke comeback. Naast de ontwikkeling van Dumb Ways to Party is het bedrijf achter de welbekende mobile game nu ook bezig met Dumb Ways to Build. Dit is een op fysica gebaseerde platformgame vol levensgevaarlijke bouwklussen en gelukkig heeft niemand de kennis in huis om deze taken in goede banen te begeleiden. Je gaat bewapend met je gereedschapskist op pad om de vele doe-het-zelf-opdrachten af te ronden, maar van veiligheidsvoorschriften is geen sprake. Zoals de ontwikkelaar het al mooi zegt 'overleven is optioneel en je collega's vormen het echte beroepsrisico'. Lijkt dat je wat als bijbaantje? Check dan hieronder de trailer:

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Dumb Ways to Build is beschikbaar vanaf 10 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De platformer biedt daarnaast cross-play tussen alle beschikbare platformen.

Bron: Dumb Ways to Die
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Dumb Ways to Build

Ontwikkelaar

Dumb Ways to Die

Uitgever

Dumb Ways to Die

Release

10 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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