Dumb Ways to Build is doldwaze first-person fun
Tijd om je vrienden bij elkaar te trommelen, want er dient geklust te worden in de chaotisch co-op-game Dumb Ways to Build. De titel werd aangekondigd met een trailer, maar je hoeft niet lang op de release te wachten.
Dumb Ways to Die is bezig met een opmerkelijke comeback. Naast de ontwikkeling van Dumb Ways to Party is het bedrijf achter de welbekende mobile game nu ook bezig met Dumb Ways to Build. Dit is een op fysica gebaseerde platformgame vol levensgevaarlijke bouwklussen en gelukkig heeft niemand de kennis in huis om deze taken in goede banen te begeleiden. Je gaat bewapend met je gereedschapskist op pad om de vele doe-het-zelf-opdrachten af te ronden, maar van veiligheidsvoorschriften is geen sprake. Zoals de ontwikkelaar het al mooi zegt 'overleven is optioneel en je collega's vormen het echte beroepsrisico'. Lijkt dat je wat als bijbaantje? Check dan hieronder de trailer:
Dumb Ways to Build is beschikbaar vanaf 10 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De platformer biedt daarnaast cross-play tussen alle beschikbare platformen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Eerste gameplay Minecraft Dungeons II toont vrolijke chaos
De eerste rauwe gameplaybeelden van Minecraft Dungeons II zijn vrijgegeven. XBOX Game Studios en Mojang Studios zijn er klaar voor, jij ook?0 reacties
-
Game review0
Puppergeist review - Veel geblaf, weinig beet
In Puppergeist reis je naar de hondenonderwereld om het verloren hondje van heks Claire te vinden door middel van ritmische minigames.0 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: De Call of Duty: Modern Warfare 4 bètaweekenden
Lees nu alles over de Call of Duty: Modern Warfare 4-bètaweekenden. Ontdek alle maps, modi, tijden, beloningen en meer van beide bèta periodes.1 reactie
-
Series
The Mandalorian krijgt Sackboy-achtige trailer waarin alles van wol is
Bekijk nu een unieke trailer van The Mandalorian. In de trailer krijgen Mando, Grogu en Bo-Katan een wollige Sackboy-achtige uitstraling.0 reacties