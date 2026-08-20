Dumb Ways to Build is doldwaze first-person fun

Tijd om je vrienden bij elkaar te trommelen, want er dient geklust te worden in de chaotisch co-op-game Dumb Ways to Build. De titel werd aangekondigd met een trailer, maar je hoeft niet lang op de release te wachten.

Dumb Ways to Die is bezig met een opmerkelijke comeback. Naast de ontwikkeling van Dumb Ways to Party is het bedrijf achter de welbekende mobile game nu ook bezig met Dumb Ways to Build. Dit is een op fysica gebaseerde platformgame vol levensgevaarlijke bouwklussen en gelukkig heeft niemand de kennis in huis om deze taken in goede banen te begeleiden. Je gaat bewapend met je gereedschapskist op pad om de vele doe-het-zelf-opdrachten af te ronden, maar van veiligheidsvoorschriften is geen sprake. Zoals de ontwikkelaar het al mooi zegt 'overleven is optioneel en je collega's vormen het echte beroepsrisico'. Lijkt dat je wat als bijbaantje? Check dan hieronder de trailer:

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Dumb Ways to Build is beschikbaar vanaf 10 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De platformer biedt daarnaast cross-play tussen alle beschikbare platformen.