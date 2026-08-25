Ga op een pluizig avontuur in Ylem's Cat
De Chinese ontwikkelaar en uitgever Diamond Cat Studio steekt de voorliefde voor katten niet onder stoelen of banken. Niet alleen de naam van de studio, maar ook hun eerste game Ylem's Cat biedt een prominente rol aan het harige huisdier.
In deze action adventure ontmoet je een mysterieuze kat die de gave bezit om van vorm te veranderen. Zo kan deze kat bijvoorbeeld enorm groot worden zodat je er op kunt rijden. Hoofdrolspeelster Molly noemt de kat Mio. Samen gaat het duo op pad om de vermiste moeder van Molly te zoeken. Mio is niet alleen schattig, maar kan jou tijdens dit avontuur ook enorm helpen, bijvoorbeeld door ook het gevecht aan te gaan met vijanden. De ontwikkelaar benoemt dat de game een op kennis gedreven combat- en exploratiesysteem bevat. Door kennis te vergaren kom je verder in het avontuur en dichterbij het antwoord op de vraag wie die mysterieuze kat nu eigenlijk is en kun je samen je moeder proberen terug te vinden.
Een releasedatum heeft Ylem's Cat nog niet, maar de game is wel al te wishlisten op Steam.
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