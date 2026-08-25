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gamescom 2026

Ga op een pluizig avontuur in Ylem's Cat

Door Patrick Lamers
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De Chinese ontwikkelaar en uitgever Diamond Cat Studio steekt de voorliefde voor katten niet onder stoelen of banken. Niet alleen de naam van de studio, maar ook hun eerste game Ylem's Cat biedt een prominente rol aan het harige huisdier.

In deze action adventure ontmoet je een mysterieuze kat die de gave bezit om van vorm te veranderen. Zo kan deze kat bijvoorbeeld enorm groot worden zodat je er op kunt rijden. Hoofdrolspeelster Molly noemt de kat Mio. Samen gaat het duo op pad om de vermiste moeder van Molly te zoeken. Mio is niet alleen schattig, maar kan jou tijdens dit avontuur ook enorm helpen, bijvoorbeeld door ook het gevecht aan te gaan met vijanden. De ontwikkelaar benoemt dat de game een op kennis gedreven combat- en exploratiesysteem bevat. Door kennis te vergaren kom je verder in het avontuur en dichterbij het antwoord op de vraag wie die mysterieuze kat nu eigenlijk is en kun je samen je moeder proberen terug te vinden.

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Een releasedatum heeft Ylem's Cat nog niet, maar de game is wel al te wishlisten op Steam.

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2935 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Ylem's Cat
Ylem's Cat

Ontwikkelaar

Diamond Cat Studio

Uitgever

Diamond Cat Studio

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Soort van Neva 3d

0
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