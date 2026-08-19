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Gerucht: PlayStation reboot Guerilla's Horizon Hunters Gathering

Door Rudy Wijnberg
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Een zeer select clubje mensen zat daadwerkelijk te wachten op PlayStation's Horizon Hunters Gathering. Dat moet Sony hebben gemerkt, want volgens Bloomberg heeft het Amsterdamse Guerrilla Games Horizon Hunters Gathering in juni moeten rebooten.

Eindelijk lijken de hoge piefen bij Sony PlayStation het licht te hebben gezien. Het live-servicemodel dat het gaminglandschap al een aantal jaren plaagt, lijkt zeer matig aan te slaan. Eenmaal succesvol is het een ongekende cashcow, maar het merendeel moet een paar maanden na livegang alweer de server sluiten. Guerrilla Games en PlayStation hebben dan ook even in de glazen bol gekeken en naar alle schijn besloten dat Horizon Hunters Gathering een andere aanpak vereist.

Horizon Hunters Gathering Playtest 23

Volgens de anonieme bron van Bloomberg's Jason Schreier heeft Guerrilla na negatieve feedback op de Horizon Hunters Gathering playtest opdracht gekregen om de game traditioneler in te richten. Het project is dan ook niet geannuleerd, maar gereboot. Zo is de ontwikkelaar momenteel bezig met het verwijderen van de live-service-elementen. Het plan is nu om de game te voorzien van traditionele co-op multiplayergameplay waarin de spelers een verhaal doorlopen. Hierdoor moet het een kleinere game worden met een beperkte scope. Dat moet ook wel, want een aantal van de developers is namelijk toegewezen aan een ander project bij Guerrilla Games.

Horizon Hunters Gathering stond gepland voor een release in 2026 op PlayStation 5 en pc. De kans dat de game dat releasewindow gaat halen, is mede dankzij dit nieuws marginaal.

Bron: Bloomberg
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Horizon Hunters Gathering
Horizon Hunters Gathering

Ontwikkelaar

Guerrilla Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Dan zit toch nog steeds niemand op zo'n slap aftreksel te wachten? Laat ze een volwaardig nieuw deel maken. Of een nieuwe Killzone bijvoorbeeld.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
4 uur geleden

Om eerlijk te zijn is dit de eerste keer dat ik van deze game iets verneem. Nu ja, live service games of multiplayers skip ik sowieso.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Ik denk dat menig gamer/developer/alles behalve de hogere piefen al bij de aankondigings trailer hadden gezien dat dit geen succes zal worden.

Een succesvolle live service brengt miljarden binnnen maar zover met Concord, Marathon, Suicide Squad en de gecancelde spellen waarvan we wel of niet vanaf weten heeft het ze alleen maar geld gekost.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Nogmaals -> Horizon games zijn mijn favo games
Maar dit is wel de juiste keuze geweest, wat zonde dat het zo laat is, wat een waste of ressources...
Denk dat de sfeer daar in Amsterdam nu ook niet bepaald jovel moet zijn.
Ik mag toch echt hopen dat die execs eindelijk weer plaats geven voor passie en authenticiteit, al zei het kleine scope... Niet iedere game moet godvergete 300 miljoen kosten kom op man..

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Ik kan er zo van genieten hoe Sony zichzelf aan het slopen is. Met hun domme GaaS games, met hun disc beleid, met alles strijken ze tegen de haren van gamers in. Deze schurft had Guerilla nooit moeten maken, zonde van hun kunde en capaciteit. Maar schijnbaar was dit bij Sony nog niet duidelijk na al die live service flops.

0
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl9 NPC 2.0
6 uur geleden

Ik had liever deze traditionele co-op mode gezien voor de huidige Horizon of voor het volgend deel.

1
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Beter huren ze mij in.. alle openbaringen die ze hebben na maanden tijd heb ik al op het moment van aankondigen (en denk 99% van de mensen hier ook xD). Scheelt weer een hoop geld om niks.

1
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
8 uur geleden

Na de fantastische PS3 en PS4 tijden is deze periode een teleurstelling door alle live service crap.

1
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