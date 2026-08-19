Gerucht: PlayStation reboot Guerilla's Horizon Hunters Gathering

Een zeer select clubje mensen zat daadwerkelijk te wachten op PlayStation's Horizon Hunters Gathering. Dat moet Sony hebben gemerkt, want volgens Bloomberg heeft het Amsterdamse Guerrilla Games Horizon Hunters Gathering in juni moeten rebooten.

Eindelijk lijken de hoge piefen bij Sony PlayStation het licht te hebben gezien. Het live-servicemodel dat het gaminglandschap al een aantal jaren plaagt, lijkt zeer matig aan te slaan. Eenmaal succesvol is het een ongekende cashcow, maar het merendeel moet een paar maanden na livegang alweer de server sluiten. Guerrilla Games en PlayStation hebben dan ook even in de glazen bol gekeken en naar alle schijn besloten dat Horizon Hunters Gathering een andere aanpak vereist.

Volgens de anonieme bron van Bloomberg's Jason Schreier heeft Guerrilla na negatieve feedback op de Horizon Hunters Gathering playtest opdracht gekregen om de game traditioneler in te richten. Het project is dan ook niet geannuleerd, maar gereboot. Zo is de ontwikkelaar momenteel bezig met het verwijderen van de live-service-elementen. Het plan is nu om de game te voorzien van traditionele co-op multiplayergameplay waarin de spelers een verhaal doorlopen. Hierdoor moet het een kleinere game worden met een beperkte scope. Dat moet ook wel, want een aantal van de developers is namelijk toegewezen aan een ander project bij Guerrilla Games.

Horizon Hunters Gathering stond gepland voor een release in 2026 op PlayStation 5 en pc. De kans dat de game dat releasewindow gaat halen, is mede dankzij dit nieuws marginaal.