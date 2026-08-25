Ook Hoyoverse liet een nieuwe trailer zien tijdens gamescom Opning Night Live. Ditmaal niet een anime-stijl gasha-game zoals we van ze gewend zijn, maar een fantasy MMO genaamd Nodus Fall.

HoYoverse heeft tijdens Gamescom Opening Night Live Nodus Fall onthuld, een nieuwe coöperatieve actie-RPG met een opvallend duistere fantasywereld. De eerste trailer laat grote monsters, snelle zwaardgevechten en een wereld zien die doet denken aan games als Final Fantasy, Elden Ring en Monster Hunter.

In Nodus Fall speel je als een zogenoemde Weaver in een wereld die goed naar de klote is geholpen. Samen met andere spelers moet je het opnemen tegen mythologische wezens die over het land heersen. Deze eerste trailer toont draken en andere fantasiewezens waar je het tegen op kunt nemen. Ook zijn er wolven, grote krijgers en andere vijanden te zien die flink wat groter zijn dan je eigen personage. HoYoverse, de studio achter onder andere Genshin Impact, lijkt voor deze game een andere richting in te slaan dan we van de ontwikkelaar gewend zijn. De game draait bovendien om samenwerking. In de trailer zien we meerdere spelers samen vechten tegen grote tegenstanders. Daarbij komen snelle zwaardaanvallen en andere acties voorbij, al is nog niet duidelijk hoe diep het gevechtssysteem precies gaat.

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Voorlopig moeten we het dus doen met de eerste beelden. Meer informatie over de game wordt later bekendgemaakt.