Lightyear Frontier nadert 1.0-release in november 2026
Gedurende The Big Break Showcase 2026 was er ruimte voor een aankondiging vanuit FRAME BREAK. Lightyear Frontier nadert de 1.0-release.
Sterker nog: deze vindt dit jaar nog plaats. Op 4 november 2026 wordt de Early Access ten einde gebracht en verschijnt de intergalactische sci-fi farming-sim voor de pc via Steam en Xbox Series X|S-consoles. Deze launch gaat gepaard met een de grootste contentupdate tot nu toe. Deze bevat endgame-mechanics, mech-upgrades en geeft spelers nieuwe mogelijkheden om te bouwen aan hun nieuwe thuis op de alien-planeet. En of je dat nou samen doet of met een paar vrienden: dat mag je geheel zelf weten.
Lightyear Frontier is nu al beschikbaar via XBOX Game Preview en Steam Early Access. Via het laatstgenoemde platform kun je de game aanschaffen met korting.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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