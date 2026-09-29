Lightyear Frontier nadert 1.0-release in november 2026

Gedurende The Big Break Showcase 2026 was er ruimte voor een aankondiging vanuit FRAME BREAK. Lightyear Frontier nadert de 1.0-release.

Sterker nog: deze vindt dit jaar nog plaats. Op 4 november 2026 wordt de Early Access ten einde gebracht en verschijnt de intergalactische sci-fi farming-sim voor de pc via Steam en Xbox Series X|S-consoles. Deze launch gaat gepaard met een de grootste contentupdate tot nu toe. Deze bevat endgame-mechanics, mech-upgrades en geeft spelers nieuwe mogelijkheden om te bouwen aan hun nieuwe thuis op de alien-planeet. En of je dat nou samen doet of met een paar vrienden: dat mag je geheel zelf weten.

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Lightyear Frontier is nu al beschikbaar via XBOX Game Preview en Steam Early Access. Via het laatstgenoemde platform kun je de game aanschaffen met korting.