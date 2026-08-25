Mariachi Legends brengt brute metroidvania uit Mexico

Een detective, de dood en een onsterfelijke crimineel vormen de basis van Mariachi Legends, een pixel art-metroidvania die zich afspeelt in Mexico. Als Pablo Cruz neem je het op tegen criminelen en bovennatuurlijke wezens, terwijl je op zoek gaat naar de man die zelfs de dood te slim af was.

De Mexicaanse indiestudio Halberd Studios komt volgend jaar met Mariachi Legends. Pablo Cruz is een detective uit het Mexicaanse stadje Santa Mascota. De laatste tijd wordt zijn woonplaats geteisterd door een reeks doden en andere problemen. Tijdens zijn onderzoek komt Pablo in contact met Madre Catrina, de personificatie van de Dood. Zij doet hem een voorstel: Pablo krijgt de kracht om te veranderen in La Sombra, een sterke krijger die de strijd met de criminelen aan kan gaan. In ruil daarvoor moet hij de man vinden die haar macht heeft weten te ontlopen en daardoor onsterfelijk is geworden.

Mariachi Legends legt de nadruk op gevechten. Pablo kan verschillende wapens en subwapens gebruiken, van geweren en zwaarden tot zwepen en magische aanvallen. Ook pareren speelt een grote rol in de combat. Wie aanvallen goed weet te timen, kan tegenstanders van zich afslaan en ze met finishers uitschakelen. Tijdens het avontuur krijgt Pablo nieuwe vaardigheden en kun je hem sterker maken door buit te verzamelen en te levelen.

De wereld van Mariachi Legends bestaat uit een grote kaart die je op verschillende momenten opnieuw moet verkennen. De game maakt gebruik van een dag-, nacht- en vollemaansysteem, waardoor bekende locaties er op een ander moment anders uitzien en nieuwe uitdagingen bieden. Met Sun- en Moon Gates kun je bovendien verborgen gebieden bereiken, maar daarvoor moet je op het juiste moment bij de juiste plek zijn. 's Nachts verschijnen er ook nieuwe wezens in gebieden die je al eerder hebt bezocht. Daardoor veranderen sommige delen van de kaart en is er een reden om terug te keren naar plekken waar je al bent geweest.

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Mariachi Legends verschijnt 27 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch.