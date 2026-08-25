Path of Exile 2 verschijnt op 11 december als gratis 1.0-release

Eén van de beste ARPG's komt spoedig uit Early Access gekropen. Path of Exile 2 1.0 verschijnt op 11 december 2026 als free-to-play-game!

Heb je altijd al een goede tegenhanger voor Diablo gezocht? Zoek dan niet verder, want Path of Exile 2 is precies dat. De asymmetrische ARPG is al een tijdje beschikbaar via Early Access, maar verschijnt op 11 december als gratis speelbare game in zijn 1.0-versie. Dat Path of Exile 2 als free-to-play-game verschijnt, is opvallend. In de loop der jaren is er namelijk ontiegelijk veel content voor de game verschenen.

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Path of Exile 2 1.0 is vanaf 11 december gratis verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.