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gamescom 2026

Path of Exile 2 verschijnt op 11 december als gratis 1.0-release

Door Rudy Wijnberg
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Eén van de beste ARPG's komt spoedig uit Early Access gekropen. Path of Exile 2 1.0 verschijnt op 11 december 2026 als free-to-play-game!

Heb je altijd al een goede tegenhanger voor Diablo gezocht? Zoek dan niet verder, want Path of Exile 2 is precies dat. De asymmetrische ARPG is al een tijdje beschikbaar via Early Access, maar verschijnt op 11 december als gratis speelbare game in zijn 1.0-versie. Dat Path of Exile 2 als free-to-play-game verschijnt, is opvallend. In de loop der jaren is er namelijk ontiegelijk veel content voor de game verschenen.

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Path of Exile 2 1.0 is vanaf 11 december gratis verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Path of Exile
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Path of Exile 2
Path of Exile 2

Ontwikkelaar

Grinding Gear Games

Uitgever

Grinding Gear Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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