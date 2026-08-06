Quake viert 30ste verjaardag met gratis episode Dawn of the Machine
Quake bestaat dertig jaar en dat viert id Software met een nieuwe gratis uitbreiding voor de opgepoetste versie van de game. Dawn of the Machine is vanaf vandaag beschikbaar en voegt een compleet nieuw avontuur toe aan de klassieke shooter.
MachineGames ontwikkelde Dawn of the Machine samen met id Software als eerbetoon aan de lange geschiedenis van Quake. De uitbreiding bevat een campagne van negentien levels, een nieuwe soundtrack en een extra Deathmatch-map. Spelers kruipen opnieuw in de huid van Ranger, die vastzit in een vreemde dimensie waar de tijd zich blijft herhalen. Tijdens het avontuur verzamel je upgrades voor gezondheid en munitie, ontdek je de waarheid achter de tijdlus en neem je het op tegen de Nightmare Machine. De uitbreiding introduceert ook nieuwe vijanden, waaronder varianten op bekende monsters zoals de Rocket Ogre, Demo Dog en Blood Shambler. Daar tegenover staan nieuwe wapens zoals de Laser Cannon, waarvan schoten kunnen afketsen, en de Super Axe die is voorzien van bliksemkracht. In tegenstelling tot eerdere uitbreidingen van MachineGames loopt de voortgang dit keer zonder onderbreking door, waardoor spelers één doorlopende campagne beleven.
Volgens MachineGames moest de uitbreiding niet alleen de dertigste verjaardag van Quake vieren, maar ook ervaren spelers een frisse uitdaging bieden. Tegelijk bood het project ontwikkelaars de kans om samen aan een kleiner project te werken naast de grote AAA-producties van de studio. Zo componeerde leveldesigner Christian Plogfors ook de volledige soundtrack, die een donkere en sfeervolle toon neerzet voor de nieuwe episode. Met Dawn of the Machine willen MachineGames en id Software hun waardering tonen voor de Quake-community, die volgens de ontwikkelaars al dertig jaar een belangrijke rol speelt in het succes en de nalatenschap van de iconische first-person shooter.
Dawn of the Machine is vanaf nu als gratis update beschikbaar voor Quake.
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Wat er hier niet bij gezegd word is ja het is gratis!, maar je moet wel lid zijn van Netflix 🤣.
Nee dit doet id Software uitstekend weer even spelen!.
Oww dit is wel heel vet
Quake zou van mij part echt een nieuwe deel of reboot mogen krijgen (wel de campaign/singleplayer), ik heb Quake altijd net wat toffer gevonden dan Doom.