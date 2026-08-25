Schieten en opruimen in co-op shooter Exterminauts
Exterminauts is het volgende project van Level Infinite en Behaviour Interactive. Wat staat je te wachten in deze co-op shooter? Dat ontdek je hier!
Na het succes van Helldivers 2 is het natuurlijk niet gek dat men bezig is met het ontwikkelen van een coöperatieve shooter, maar deze steekt iets anders in elkaar. In Exterminauts ga je nog steeds op pad om menig alien overhoop te schieten, is de komische ondertoon dik aanwezig, maar krijg je ook de nobele taak om je zooi op te ruimen. Gelukkig krijg je wel de beste tools voor de job om het klusje te klaren. Als je dan ook nog even wat teamgenoten kan optrommelen, dan is het helemaal feest. Check hieronder maar:
Exterminauts is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Hamster er op los als eekhoorn in Acornia: Mirror Worlds
Stouw je wangen tot de nok toe vol, want dat ga je nodig hebben in Acornia: MIrror World. Dit is een nieuwe game van Splashteam en The Arcade Crew.0 reacties
-
Trailer
Crimson Desert ontvangt gratis enhanced update
Crimson Desert mag een nieuwe grote update tegemoet zien, waarin nieuwe content, nieuwe voice-over talen en een Arabische UI vertaling is toegevoegd.1 reactie
-
Trailer
TARAE: The Unbound stapt uit de duisternis met eerste trailer
Opnieuw heeft KRAFTON een game onthuld tijdens Opening Night Live en dit keer is het de duistere actie-RPG TARAE: The Unbound.0 reacties
-
Liveblog
Het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog
Wil je niks missen van wat Gameliner allemaal op de beursvloer in Keulen beleeft? Volg dan het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog en mis niets.77 reacties