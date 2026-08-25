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gamescom 2026

Schieten en opruimen in co-op shooter Exterminauts

Door Bram Noteboom
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Exterminauts is het volgende project van Level Infinite en Behaviour Interactive. Wat staat je te wachten in deze co-op shooter? Dat ontdek je hier!

Na het succes van Helldivers 2 is het natuurlijk niet gek dat men bezig is met het ontwikkelen van een coöperatieve shooter, maar deze steekt iets anders in elkaar. In Exterminauts ga je nog steeds op pad om menig alien overhoop te schieten, is de komische ondertoon dik aanwezig, maar krijg je ook de nobele taak om je zooi op te ruimen. Gelukkig krijg je wel de beste tools voor de job om het klusje te klaren. Als je dan ook nog even wat teamgenoten kan optrommelen, dan is het helemaal feest. Check hieronder maar:

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Exterminauts is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5367 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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