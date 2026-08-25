Schieten en opruimen in co-op shooter Exterminauts

Exterminauts is het volgende project van Level Infinite en Behaviour Interactive. Wat staat je te wachten in deze co-op shooter? Dat ontdek je hier!

Na het succes van Helldivers 2 is het natuurlijk niet gek dat men bezig is met het ontwikkelen van een coöperatieve shooter, maar deze steekt iets anders in elkaar. In Exterminauts ga je nog steeds op pad om menig alien overhoop te schieten, is de komische ondertoon dik aanwezig, maar krijg je ook de nobele taak om je zooi op te ruimen. Gelukkig krijg je wel de beste tools voor de job om het klusje te klaren. Als je dan ook nog even wat teamgenoten kan optrommelen, dan is het helemaal feest. Check hieronder maar:

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Exterminauts is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.