Shadowdrops bestaan nog. Zo bewijst Aspyr met de onaangekondigde release van Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition. Deze remaster biedt onder andere online co-op, verbeteringen aan de sologameplay en meer!

Stel je eigen reisgenootschap samen, het is namelijk tijd om de oorlog aan te gaan! In het Noorden van Middle-earth is iets vreemds gaande. Oorlog woedt door het land en helaas zijn Frodo en Samwise momenteel bezig met hun eigen missie. Het is dan ook aan jou om Agandaûr, een dienaar van Sauron, te stoppen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition verschaft spelers de mogelijkheid om de game uit 2011 te spelen via 3-player co-op of via lokale split screen. Solospelers hoeven echter niet te treuren. De campagne is volledig geoptimaliseerd zodat je ook alleen ten strijde kunt trekken. Uiteraard ook met wat grafische verbeteringen. Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition ondersteunt namelijk 60fps in 4K-resolutie.

Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition kent een prijskaartje van €19,50. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Op 18 oktober 2026 verschijnt War in the North ook voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.