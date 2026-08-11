Shadowdrop: Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition nu verkrijgbaar
Shadowdrops bestaan nog. Zo bewijst Aspyr met de onaangekondigde release van Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition. Deze remaster biedt onder andere online co-op, verbeteringen aan de sologameplay en meer!
Stel je eigen reisgenootschap samen, het is namelijk tijd om de oorlog aan te gaan! In het Noorden van Middle-earth is iets vreemds gaande. Oorlog woedt door het land en helaas zijn Frodo en Samwise momenteel bezig met hun eigen missie. Het is dan ook aan jou om Agandaûr, een dienaar van Sauron, te stoppen.
Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition verschaft spelers de mogelijkheid om de game uit 2011 te spelen via 3-player co-op of via lokale split screen. Solospelers hoeven echter niet te treuren. De campagne is volledig geoptimaliseerd zodat je ook alleen ten strijde kunt trekken. Uiteraard ook met wat grafische verbeteringen. Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition ondersteunt namelijk 60fps in 4K-resolutie.
Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition kent een prijskaartje van €19,50. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Op 18 oktober 2026 verschijnt War in the North ook voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Nooit van gehoord deze game ga hem wel proberen met Switch 2 die Shadow of War serie was echt te groot en veel dingen op het beeld
Oh nice, deze speelde ik best vaak op de ps3.
Ik heb nog de oorspronkelijke versie in mijn Steam library, al behoorlijk wat jaren niet meer verkrijgbaar. Geen upgrade path beschikbaar. Zonde, had wel leuk geweest om deze weer te kunnen coöppen, maar ik ga geen geld uitgeven aan een verder zeer marginale upgrade. Al helemaal niet de volle 20 euro.
Instant buy!
Veel gespeeld vroeger!
Prima mee vermaakt toentertijd :)
Heel vet, voor die 18 euro meteen gekocht. Even gespeeld gelijk en zeker een mooie update met 4K en 60 fps
Het zal geen toeval zijn, dat ze deze releasen in dezelfde week dat de Hobbit set van Magic the Gathering uitkomt.
Prijskaartje is erg schappelijk trouwens!