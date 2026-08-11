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Shadowdrop: Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition nu verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Shadowdrops bestaan nog. Zo bewijst Aspyr met de onaangekondigde release van Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition. Deze remaster biedt onder andere online co-op, verbeteringen aan de sologameplay en meer!

Stel je eigen reisgenootschap samen, het is namelijk tijd om de oorlog aan te gaan! In het Noorden van Middle-earth is iets vreemds gaande. Oorlog woedt door het land en helaas zijn Frodo en Samwise momenteel bezig met hun eigen missie. Het is dan ook aan jou om Agandaûr, een dienaar van Sauron, te stoppen.

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Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition verschaft spelers de mogelijkheid om de game uit 2011 te spelen via 3-player co-op of via lokale split screen. Solospelers hoeven echter niet te treuren. De campagne is volledig geoptimaliseerd zodat je ook alleen ten strijde kunt trekken. Uiteraard ook met wat grafische verbeteringen. Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition ondersteunt namelijk 60fps in 4K-resolutie.

Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition kent een prijskaartje van €19,50. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Op 18 oktober 2026 verschijnt War in the North ook voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Aspyr
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Lord of the Rings: War in the North
The Lord of the Rings: War in the North

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Warner Bros. Games

Release

25 november 2011
PS5 XBS NS2

Platforms

PC
X360
PS3
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 19:19

Nooit van gehoord deze game ga hem wel proberen met Switch 2 die Shadow of War serie was echt te groot en veel dingen op het beeld

0
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 10:35

Oh nice, deze speelde ik best vaak op de ps3.

0
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
5 dagen geleden om 13:35

Ik heb nog de oorspronkelijke versie in mijn Steam library, al behoorlijk wat jaren niet meer verkrijgbaar. Geen upgrade path beschikbaar. Zonde, had wel leuk geweest om deze weer te kunnen coöppen, maar ik ga geen geld uitgeven aan een verder zeer marginale upgrade. Al helemaal niet de volle 20 euro.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
6 dagen geleden om 01:02

Instant buy!

2
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 23:44

Veel gespeeld vroeger!

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 22:47

Prima mee vermaakt toentertijd :)

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
6 dagen geleden om 22:06

Heel vet, voor die 18 euro meteen gekocht. Even gespeeld gelijk en zeker een mooie update met 4K en 60 fps

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 21:42

Het zal geen toeval zijn, dat ze deze releasen in dezelfde week dat de Hobbit set van Magic the Gathering uitkomt.

Prijskaartje is erg schappelijk trouwens!

0
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