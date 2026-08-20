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Spookachtige RetroSpace bevat volop System Shock-vibes

Door Bram Noteboom
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Kwalee en ontwikkelaar The Wild Gentlemen (Chicken Police) doen een duit in het immersieve sim-zakje en komen met een releasedatum voor RetroSpace. Dit nieuws ging gepaard met een kersverse gameplaytrailer.

RetroSpace is een schepsel van vele genres en stijlen. Het gaat om een sci-fi survival-horrorgame met meeslepende sim-gameplay en zogeheten disco-punk uitstraling. The Wild Gentlemen geeft aan dat meerdere speelstijlen passen: van een sneaky survivor tot een gemuteerde actieheld, zo lang je jezelf maar in leven weet te houden. En dat kan knap lastig worden, wanneer het ruimtestation wordt opgeslokt door een zwart gat en jij in aanraking komt met diverse monsters en andere nachtmerriewezens. Gelukkig krijg je alle tools om jezelf te weren en de dynamische gameplay moet voor een ervaring als geen andere gaan zorgen, aldus The Wild Gentlemen. Verwacht dus een mooie lading diepgang, stijl en hopelijk ook substantie wanneer RetroSpace binnenkort komt te verschijnen voor de pc en consoles.

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RetroSpace is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Kwalee
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot RetroSpace
RetroSpace

Ontwikkelaar

The Wild Gentleman

Uitgever

Kwalee Gaming

Release

1 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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