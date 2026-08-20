Spookachtige RetroSpace bevat volop System Shock-vibes
Kwalee en ontwikkelaar The Wild Gentlemen (Chicken Police) doen een duit in het immersieve sim-zakje en komen met een releasedatum voor RetroSpace. Dit nieuws ging gepaard met een kersverse gameplaytrailer.
RetroSpace is een schepsel van vele genres en stijlen. Het gaat om een sci-fi survival-horrorgame met meeslepende sim-gameplay en zogeheten disco-punk uitstraling. The Wild Gentlemen geeft aan dat meerdere speelstijlen passen: van een sneaky survivor tot een gemuteerde actieheld, zo lang je jezelf maar in leven weet te houden. En dat kan knap lastig worden, wanneer het ruimtestation wordt opgeslokt door een zwart gat en jij in aanraking komt met diverse monsters en andere nachtmerriewezens. Gelukkig krijg je alle tools om jezelf te weren en de dynamische gameplay moet voor een ervaring als geen andere gaan zorgen, aldus The Wild Gentlemen. Verwacht dus een mooie lading diepgang, stijl en hopelijk ook substantie wanneer RetroSpace binnenkort komt te verschijnen voor de pc en consoles.
RetroSpace is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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