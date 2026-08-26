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gamescom 2026

Tim Curry is op tachtig jarige leeftijd overleden

Door Rudy Wijnberg
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Acteur, stemacteur, game-icoon en vooral legendarisch persoon Tim Curry is op tachtigjarige leeftijd overleden. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar Curry kampte de afgelopen jaren meermaals met medische klachten die een grote impact op zijn gezondheid hebben gehad.

Acteur Tim Curry is helaas niet langer onder ons, zo laat TMZ weten in de initiële berichtgeving. De acteur staat bekend om meerdere iconische rollen, waaronder Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show, Pennywise in de originele IT en natuurlijk Premier Anatoly Cherdenko in Command & Conquer: Red Alert 3.

Tim Curry Red Alert 3EA

Wij wensen de naasten en familie van Tim Curry veel sterkte in deze periode van rouw.

Bron: TMZ
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2443 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Command & Conquer: Red Alert 3
Command & Conquer: Red Alert 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

EA LA

Uitgever

Electronic Arts

Release

14 november 2008

Platforms

PC
X360
PS3
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
15 minuten geleden

Rip

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
54 minuten geleden

Was echt een geweldige acteur. Zo jammer dat hij in 2012 een beroerte kreeg en daarna eigenlijk nooit meer geacteerd heeft.

R.I.P

0
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