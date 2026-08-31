Z Mega Evolutions komen naar Pokémon Champions
De meta game van Pokémon Champions wordt vanaf 9 september 2026 helemaal opgeschud. De Z Mega Evolutions worden namelijk naar de multiplayergame gebracht.
Dit laat The Pokémon Company weten via een flitsende en cinematische trailer. Het is nog niet bekend welke Z Mega Evolutions allemaal worden toegevoegd in Regulation Set M-C, maar het verse beeldmateriaal toont in ieder geval Mega Absol Z en Mega Lucario Z in actie. De Z Mega Evolutions zijn afkomstig uit de game Pokémon Legends Z-A en bieden bestaande pocket monsters machtige, alternatieve vormen. En als je denkt dat het hierbij blijft, dan heb je het goed mis. De trailer sluit af met de komst van Mega Heatran; een potentieel waanzinnig krachtige Pokémon om aan je team toe te voegen. Dit is de eerste keer dat deze Pokémon in competitieve multiplayer voorkomt, dus belangrijke details (zoals de ability) worden binnenkort voor het eerst prijsgegeven.
Pokémon Champions is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch en mobiele apparaten.
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