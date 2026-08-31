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gamescom 2026

Z Mega Evolutions komen naar Pokémon Champions

Door Bram Noteboom
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De meta game van Pokémon Champions wordt vanaf 9 september 2026 helemaal opgeschud. De Z Mega Evolutions worden namelijk naar de multiplayergame gebracht.

Dit laat The Pokémon Company weten via een flitsende en cinematische trailer. Het is nog niet bekend welke Z Mega Evolutions allemaal worden toegevoegd in Regulation Set M-C, maar het verse beeldmateriaal toont in ieder geval Mega Absol Z en Mega Lucario Z in actie. De Z Mega Evolutions zijn afkomstig uit de game Pokémon Legends Z-A en bieden bestaande pocket monsters machtige, alternatieve vormen. En als je denkt dat het hierbij blijft, dan heb je het goed mis. De trailer sluit af met de komst van Mega Heatran; een potentieel waanzinnig krachtige Pokémon om aan je team toe te voegen. Dit is de eerste keer dat deze Pokémon in competitieve multiplayer voorkomt, dus belangrijke details (zoals de ability) worden binnenkort voor het eerst prijsgegeven.

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Pokémon Champions is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch en mobiele apparaten.

Bron: The Pokémon Company
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5378 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Pokémon Champions
Pokémon Champions

Ontwikkelaar

The Pokémon Works

Uitgever

Nintendo

Release

8 april 2026

Platforms

Mob
NSW
NS2
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