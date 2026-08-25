Aan de kant, Pokémon, Roco Kingdom komt eraan

Roco Kingdom is een nieuwe openwereldgame waarin het verzamelen van wezens centraal staat. De game laat spelers samen met hun Jinies de wereld van Carosia verkennen, een huis bouwen, naar de Magic Academy gaan en samen met anderen op avontuur.

De wereld van Roco Kingdom is een grote open wereld waarin je vrij kunt rondreizen. De game ondersteunt cross-platform spelen en legt daarbij de nadruk op samen spelen. Zo kun je met een vriend op een Jini rijden en samen de wereld verkennen. Door elkaars hand vast te houden, kunnen spelers ook beloningen en Battle EXP delen. Het vangen van Jinies moet daardoor minder een solo-activiteit worden en meer iets wat je samen kunt doen. In Roco Kingdom krijgt iedere Jini een eigen uiterlijk en formaat. De wezens verschillen onder meer in lengte, omvang en gewicht, waardoor twee Jinies van dezelfde soort niet per se hetzelfde zijn. Daarnaast zijn er speciale varianten te vinden, waaronder prismatic, chromatic en nightmare-corrupted Jinies. In totaal zijn er meer dan 400 Jinies om te verzamelen. Spelers kunnen met deze wezens een pact sluiten en ze meenemen tijdens hun avontuur.

Wie liever de strijd aangaat, kan terecht in de turn-based PvP-duels. Hierbij krijgen alle Jinies hetzelfde level, zodat het niet alleen draait om wie de sterkste wezens heeft verzameld. Het gevechtssysteem gebruikt achttien verschillende klassen die elkaar op bepaalde manieren counteren. Elementen en eigenschappen van vaardigheden spelen daardoor een belangrijke rol tijdens gevechten.

Naast het verkennen en verzamelen speelt het schoolleven een grote rol. Spelers kunnen zich inschrijven bij verschillende scholen binnen de Magic Academy en lessen volgen. Ook zijn er Outdoor Classrooms en evenementen die met de seizoenen meegaan. Tijdens het Academy Points Tournament kunnen spelers het tegen elkaar opnemen en hun status binnen de academie verbeteren. Het uiteindelijke doel is om van beginnende tovenaar uit te groeien tot een grootmeester.

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Een releasedatum voor Roco Kingdom is nog niet bekendgemaakt.