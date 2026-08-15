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Anakin Skywalker speelt op 20 januari grote rol in Ahsoka Season 2

Door Rudy Wijnberg
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Natuurlijk kan Star Wars niet ontbreken tijdens Disney's D23. De nieuwe teaser van Star Wars: Ahsoka Season 2 zit boordevol gevechten, veelal onder begeleiding van Anakin Skywalker. Daarnaast is de releasedatum van de eerste aflevering uit de doeken gedaan. Het tweede seizoen van Ahsoka gaat namelijk op 20 januari in première op Disney+.

Dit tweede seizoen van Ahsoka brengt één centrale vraag met zich mee. Is Ahsoka een Jedi of niet? Onder begeleiding van Anakin Skywalker, oftewel Darth Vader to be (sorry voor de veertig jaar oude spoiler), zien we een jonge Ahsoka in opleiding. Anakin, gespeeld door Hayden Christensen (Star Wars Episode I - III), blijft echter in de toekomst aan Ahsoka's zijde staan. Niet als fysieke verschijning, maar als Force Spirit. Ahsoka staat echter een flinke strijd te wachten. Grand Admiral Thrawn kan namelijk niet wachten om Ahsoka en de rebellen klein te krijgen.

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Ahsoka gaat op 20 januari 2027 in première op Disney's streamingservice Disney+.

Bron: Disney
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar kr1z
kr1z
lvl2 Journey Awaits!
20 uur geleden bewerkt

Aan alle posts hier onder : https://www.youtube.com/watch?v=0-ZFzAIlhPc

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 dag geleden om 21:44

Nice!

0
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 23:21

Wauw deze trailer ziet er echt heel dik uit. Ik vond seizoen 1 ook heel goed tot het einde, was een beetje een anti-climax.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
2 dagen geleden om 21:47

Hayden Christensen is de beste Anakin Skywalker vertolker ooit. Dat is een heuvel waar ik op zal sterven.

0
Avatar Sabbelt
Sabbelt
lvl3 XP Farmer
2 dagen geleden om 17:16 bewerkt

Top! Met seizoen 1, sinds een lange tijd, weer eens van Star Wars genoten. Kom maar door dus!

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 15:28

Dit is wel een van de betere Star Wars series, dus hier heb ik ook zeker wel zin in

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
2 dagen geleden om 15:24

Heel veel zin in! Ik vind Thrawn ook echt goed gecast. Heb genoten van het eerste seizoen! Een feest der herkenning vanuit de animatieseries gezien.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
2 dagen geleden om 12:55

Zin in!

0
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