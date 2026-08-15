Natuurlijk kan Star Wars niet ontbreken tijdens Disney's D23. De nieuwe teaser van Star Wars: Ahsoka Season 2 zit boordevol gevechten, veelal onder begeleiding van Anakin Skywalker. Daarnaast is de releasedatum van de eerste aflevering uit de doeken gedaan. Het tweede seizoen van Ahsoka gaat namelijk op 20 januari in première op Disney+.

Dit tweede seizoen van Ahsoka brengt één centrale vraag met zich mee. Is Ahsoka een Jedi of niet? Onder begeleiding van Anakin Skywalker, oftewel Darth Vader to be (sorry voor de veertig jaar oude spoiler), zien we een jonge Ahsoka in opleiding. Anakin, gespeeld door Hayden Christensen (Star Wars Episode I - III), blijft echter in de toekomst aan Ahsoka's zijde staan. Niet als fysieke verschijning, maar als Force Spirit. Ahsoka staat echter een flinke strijd te wachten. Grand Admiral Thrawn kan namelijk niet wachten om Ahsoka en de rebellen klein te krijgen.

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Ahsoka gaat op 20 januari 2027 in première op Disney's streamingservice Disney+.