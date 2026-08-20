Bouw een stad op de rug van een walvis in Beyond These Stars
Beyond These Stars verschijnt op 15 oktober 2026 voor pc. Zo kondigt uitgever Hooded Horse aan in een trailer waaruit blijkt hoe vreemd Beyond These Stars nou eigenlijk is.
Bouw vanaf 15 oktober je stad via Catan-achtige tegels op de rug van een gigantische, vliegende, intergalactische walvis. Terwijl je jouw community doet uitgroeien tot een daadwerkelijke bevolking, reis je het heelal af op zoek naar handelsroutes, aliens en meer. De game komt enkel te verschijnen voor pc en maakt direct bij lancering onderdeel uit van Xbox Game Pass. Wil je de game eens spelen, dan kan dat gewoon. De Beyond These Stars Steam-pagina is namelijk voorzien van een demo.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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