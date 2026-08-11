Friendly Reminder: Dinsdag om 20:30 de Gameliner Game Over Podcast live
Hierbij jullie friendly reminder voor de leukste showcase van de week. Niet met Geoff Keighley in de hoofdrol, maar met de Gameliner Crew! Op iedere dinsdag gaat de Gameliner Game Over Podcast om 20:30 uur live op YouTube.
Schroom niet en kom gezellig kijken! Iedere week schuiven drie Gameliner crewleden aan om het simpelweg te hebben over games. Wat hebben we gespeeld? Wat gaan we spelen? En wat is er allemaal gaande in het gaminglandschap? Je ontdekt het wekelijks in de Gameliner Game Over Podcast! Kan je er een weekje niet bijzijn? Geen probleem, na het uitzenden plaatsen wij de podcast namelijk gewoon op de gebruikelijke streamingdiensten. Zo ben je er toch een beetje bij.
Wie schuiven er deze week aan vraag je nu? Nou, Rudy, Patrick en Patrick! Dat kan niet anders dan een grote shitshow worden!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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