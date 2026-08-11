Hierbij jullie friendly reminder voor de leukste showcase van de week. Niet met Geoff Keighley in de hoofdrol, maar met de Gameliner Crew! Op iedere dinsdag gaat de Gameliner Game Over Podcast om 20:30 uur live op YouTube.

Schroom niet en kom gezellig kijken! Iedere week schuiven drie Gameliner crewleden aan om het simpelweg te hebben over games. Wat hebben we gespeeld? Wat gaan we spelen? En wat is er allemaal gaande in het gaminglandschap? Je ontdekt het wekelijks in de Gameliner Game Over Podcast! Kan je er een weekje niet bijzijn? Geen probleem, na het uitzenden plaatsen wij de podcast namelijk gewoon op de gebruikelijke streamingdiensten. Zo ben je er toch een beetje bij.

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Wie schuiven er deze week aan vraag je nu? Nou, Rudy, Patrick en Patrick! Dat kan niet anders dan een grote shitshow worden!