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Future Knight combineert klassieke Game & Watch-stijl met harde actie

Door Rudy Wijnberg
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Denk je nog met weemoed terug aan al die Game & Watches waar je per ongeluk op bent gaan zitten en die nu onspeelbaar zijn? Ja, me too... Afijn, Future Knight brengt die hele stijl terug, maar dan in een nieuw jasje vol actie en sensatie.

Future Knight oogt als een ouderwetse handheldgame, maar dan met moderne gameplaymechanics. De omschrijving van de game is... nogal apart. Ik kan het zelf niet beter uitleggen, dus hierbij de synopsis:

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“Het is 23 mei 1993. The Lady of the Past, de leidster van de "Present"-piramidespelcultus, heeft net haar ondergoed gewassen en, tussen neus en lippen door, het brein van de hele mensheid gewist. Alleen jij, een robot die in de loop van 30 jaar is opgebouwd uit de resten van een soapacteur uit de jaren 90, kunt haar stoppen. Maar je bent niet alleen. Je hebt "Two More" bij je, een goedaardige tumor — onverklaarbaar krachtig en met een heel eigen leven — die in je woont.

Jouw missie is om naar het verleden te reizen, precies 8 uur voor de apocalyps. Elk niveau (Bioom) vertegenwoordigt één uur in de agenda van deze dame voordat ze onze herinneringen wist. Je zult haar dag moeten saboteren: van haar wandeling in het park tot haar maaltijd bij een all-you-can-eatbuffet... De klok tikt, Future Knight. Kun jij de toekomst redden voordat het verleden wordt?”

In Future Knight racen we continu tegen de klok. In acht uur tijd dienen we door acht biomen te knallen om zo het verhaal positief af te sluiten. Niet eenvoudig, want ieder level zit boordevol vijanden en eindbazen om je een halt toe te roepen.

Future Knight is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van € 14,99.

Bron: Aeternum Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Future Knight
Future Knight

Ontwikkelaar

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Uitgever

Aeternum Game Studios S.L

Release

14 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
3 dagen geleden om 18:19

Dit is wel erg origineel, wat ziet dat er tof uit!

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 14:18

Zo vette stijl! Ik ben niet opgegroeid met Game&Watch, maar ik had vroeger wel zo'n collectie op de GBA. De animaties waren daar niet zo vloeiend volgens mij 😂.

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