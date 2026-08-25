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gamescom 2026

James Turner is de nieuwe Creative Director van Pokémon

Door Patrick Lamers
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The Pokémon Company heeft een nieuwe Creative Director gevonden in de persoon van James Turner. De Britse grafisch designer werkte in het verleden ook al voor het bedrijf, maar in een andere rol en heeft daarna een eigen studio opgezet.

Op zijn X-account laat James Turner met trots weten dat hij terugkeert bij The Pokémon Company, een bedrijf waar hij in het verleden al heeft gewerkt als designer van Pokémon. Zo heeft hij Pokémon als Sinestea, Buzzwole, Golurk en Vanilite ontworpen. In 2024 kwam er een einde aan zijn tijd bij The Pokémon Company toen hij besloot om samen met Jonathan Biddle de studio All Possible Futures op te tuigen. Uit die samenwerking is The Plucky Squire ontstaan, een indiegame die zeker niet slecht werd ontvangen. Toch lonkte The Pokémon Company nog steeds en nu Turner de rol van Creative Director of Pokémon Art and Design voorgehouden kreeg, kon hij niet anders dan weer terugkeren op het oude nest. Momenteel werkt The Pokémon Company aan Pokémon Winds en Waves.

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Wij wensen James Turner veel succes met zijn nieuwe rol bij The Pokémon Company.

Bron: James Turner
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2935 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot The Plucky Squire
Genomineerd
The Plucky Squire

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

All Possible Futures

Uitgever

Devolver Digital

Release

17 September 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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