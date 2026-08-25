James Turner is de nieuwe Creative Director van Pokémon

The Pokémon Company heeft een nieuwe Creative Director gevonden in de persoon van James Turner. De Britse grafisch designer werkte in het verleden ook al voor het bedrijf, maar in een andere rol en heeft daarna een eigen studio opgezet.

Op zijn X-account laat James Turner met trots weten dat hij terugkeert bij The Pokémon Company, een bedrijf waar hij in het verleden al heeft gewerkt als designer van Pokémon. Zo heeft hij Pokémon als Sinestea, Buzzwole, Golurk en Vanilite ontworpen. In 2024 kwam er een einde aan zijn tijd bij The Pokémon Company toen hij besloot om samen met Jonathan Biddle de studio All Possible Futures op te tuigen. Uit die samenwerking is The Plucky Squire ontstaan, een indiegame die zeker niet slecht werd ontvangen. Toch lonkte The Pokémon Company nog steeds en nu Turner de rol van Creative Director of Pokémon Art and Design voorgehouden kreeg, kon hij niet anders dan weer terugkeren op het oude nest. Momenteel werkt The Pokémon Company aan Pokémon Winds en Waves.

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Wij wensen James Turner veel succes met zijn nieuwe rol bij The Pokémon Company.