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Laddertje klimmen en puzzels oplossen in Ladder Lad

Door Simon Verbeke
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Eén van de meest invloedrijke dingen die de mensheid ooit heeft gemaakt, is de ladder. Dit veelzijdige gereedschap vormt hét centrale uitgangspunt van Ladder Lad, een goofy puzzelgame die recent is aangekondigd.

Klim ladders en los puzzels op

Ladder Lad is een 2D-platformer waarbij je speelt als een knaap, die alles oplost met zijn ladder. Waar je in normale platformers vaak op de springknop moet drukken, is dat hier niet het geval. Springen is overrated, gebruik liever je ladder! Het antwoord op alle puzzels is steeds je ladder, al zal je natuurlijk wel moeten uitdokteren hoe je die nu precies het beste kan gebruiken. Wil je weten hoe dat eruitziet? Bekijk dan de onderstaande trailer:

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Ladder Lad is in ontwikkeling voor pc (Steam) en Nintendo Switch. De game zal ergens in 2027 verschijnen.

Bron: BUCK Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Ladder Lad
Ladder Lad

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

2027

Platforms

PC
NSW
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 20:59

Ziet er best grappig uit, weer eens wat anders.

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 18:42 bewerkt

Gelukkig geen slangen die je naar beneden schoppen.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 16:10

Leuke trailer, leuke woord speling erin. Game idee lijkt me ook tof, ga ik in de gaten houden.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 14:50

Leuk idee, als ze de levels vernieuwend houden kan het vast wat worden anders ben je na het spelen van dit spel LadderZat

4
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