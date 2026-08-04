Laddertje klimmen en puzzels oplossen in Ladder Lad

Eén van de meest invloedrijke dingen die de mensheid ooit heeft gemaakt, is de ladder. Dit veelzijdige gereedschap vormt hét centrale uitgangspunt van Ladder Lad, een goofy puzzelgame die recent is aangekondigd.

Klim ladders en los puzzels op

Ladder Lad is een 2D-platformer waarbij je speelt als een knaap, die alles oplost met zijn ladder. Waar je in normale platformers vaak op de springknop moet drukken, is dat hier niet het geval. Springen is overrated, gebruik liever je ladder! Het antwoord op alle puzzels is steeds je ladder, al zal je natuurlijk wel moeten uitdokteren hoe je die nu precies het beste kan gebruiken. Wil je weten hoe dat eruitziet? Bekijk dan de onderstaande trailer:

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Ladder Lad is in ontwikkeling voor pc (Steam) en Nintendo Switch. De game zal ergens in 2027 verschijnen.