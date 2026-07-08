LEGO onthult zeventien Pokémon-sets voor 30-jarig jubileum

Pokémon bestaat dertig jaar en dat viert het bedrijf op grote schaal. Dat blijkt wel uit de nieuwste aankondiging van LEGO. In samenwerking met The Pokémon Company lanceert LEGO namelijk maar liefst zeventien nieuwe Pokémon-sets.

Eerder dit jaar verschenen al LEGO-sets van Eevee, Pikachu en de Poké Ball, evenals de grote LEGO Pokémon-sets van Venusaur, Charizard en Blastoise. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen we echter een nieuwe lading verwachten, gevolgd door een tweede wave op 1 oktober 2026. Zie onderstaand schema en de bijbehorende screenshots voor een volledig overzicht van de aankomende LEGO Pokémon-sets.

Let op: het gaat hierbij om een flink aantal LEGO Smart Play-sets. Het gros hiervan is echter alleen Smart Play Compatible. Alleen Training House with Pikachu en Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle zijn All-In-One-sets en worden geleverd met Smart Bricks.

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Alle aangekondigde LEGO Pokémon-sets

LEGO Set Releasedatum Prijs Aantal stukjes LEGO Arcanine 1 augstus 2026 €99,99 1.190 LEGO Munchlax 1 augstus 2026 €69,99 757 LEGO Rayquaza 1 augstus 2026 €129,99 1.083 LEGO Smart Play: Eevee and Lapras's Treasure Hunt 1 augstus 2026 €59,99 623 LEGO Smart Play: Training House with Pikachu 1 augstus 2026 €69,99 400 LEGO Smart Play: Mewto's Lab Break 1 augstus 2026 €69,99 605 LEGO Smart Play: Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle 1 augstus 2026 €119,99 751 LEGO Smart Play: Umbreon vs. Garchomp Championship Battle 1 augstus 2026 €79,99 831 LEGO Smart Play: Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle 1 augstus 2026 €34,99 313 LEGO Smart Play: Cubone and Gengar's Spooky Showdown 1 augstus 2026 €89,99 782 LEGO Smart Play: Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof 1 augstus 2026 €19,99 240 LEGO Smart Play: Trainer's Buggy Adventure with Squirtle 1 augstus 2026 €29,99 320 LEGO Smart Play: Charmander and Geodude's Cavern Clash 1 augstus 2026 €19,99 198 LEGO Smart Play: Jigglypuff Concert 1 augstus 2026 €14,99 88 LEGO Smart Play: Drone Search for Mythical Mew 1 augstus 2026 €49,99 429 Pokéball met Trainer scènes 1 oktober 2026 €259,99 2.386 Grote minifiguur van Red 1 oktober 2026 €79,99 930

LEGO

Wat is LEGO Smart Play?

LEGO Smart Play is een relatief nieuwe technologie die meer interactiviteit aan LEGO-sets toevoegt. Om hier volledig gebruik van te maken, heb je drie onderdelen nodig: de Smart Brick, Smart Tags en Smart Minifigs.

Deze drie onderdelen kunnen met elkaar communiceren. De Smart Brick is een iets dikkere 2x4-steen die is voorzien van sensoren, verlichting en een luidspreker. De Smart Tags bevatten een NFC-chip. Plaats je deze in de buurt van een Smart Brick, dan weet de steen bijvoorbeeld welk geluid moet worden afgespeeld.

Ook de Smart Minifigs zijn voorzien van een NFC-chip. Deze reageert wanneer de minifiguur in de buurt komt van bepaalde elementen binnen de set. Hierdoor kun je als het ware een eigen avontuur creëren binnen de door jou gebouwde omgeving.

De hierboven genoemde Pokémon LEGO-sets zijn vrijwel allemaal voorzien van Smart Tags en niet per se van een Smart Brick of Smart Minifig. Mocht je deze nog niet hebben, dan dien je ze dus los aan te schaffen.

LEGO

Alle genoemde sets zijn vanaf nu te pre-orderen via de LEGO Store. Opvallend is dat de Smart Play-sets momenteel nog niet beschikbaar zijn in de Nederlandse LEGO Store. Ze zijn wel al te bestellen via andere Europese LEGO Store-pagina's.