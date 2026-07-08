LEGO onthult zeventien Pokémon-sets voor 30-jarig jubileum
Pokémon bestaat dertig jaar en dat viert het bedrijf op grote schaal. Dat blijkt wel uit de nieuwste aankondiging van LEGO. In samenwerking met The Pokémon Company lanceert LEGO namelijk maar liefst zeventien nieuwe Pokémon-sets.
Eerder dit jaar verschenen al LEGO-sets van Eevee, Pikachu en de Poké Ball, evenals de grote LEGO Pokémon-sets van Venusaur, Charizard en Blastoise. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen we echter een nieuwe lading verwachten, gevolgd door een tweede wave op 1 oktober 2026. Zie onderstaand schema en de bijbehorende screenshots voor een volledig overzicht van de aankomende LEGO Pokémon-sets.
Let op: het gaat hierbij om een flink aantal LEGO Smart Play-sets. Het gros hiervan is echter alleen Smart Play Compatible. Alleen Training House with Pikachu en Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle zijn All-In-One-sets en worden geleverd met Smart Bricks.
LEGO
Alle aangekondigde LEGO Pokémon-sets
|LEGO Set
|Releasedatum
|Prijs
|Aantal stukjes
|LEGO Arcanine
|1 augstus 2026
|€99,99
|1.190
|LEGO Munchlax
|1 augstus 2026
|€69,99
|757
|LEGO Rayquaza
|1 augstus 2026
|€129,99
|1.083
|LEGO Smart Play: Eevee and Lapras's Treasure Hunt
|1 augstus 2026
|€59,99
|623
|LEGO Smart Play: Training House with Pikachu
|1 augstus 2026
|€69,99
|400
|LEGO Smart Play: Mewto's Lab Break
|1 augstus 2026
|€69,99
|605
|LEGO Smart Play: Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle
|1 augstus 2026
|€119,99
|751
|LEGO Smart Play: Umbreon vs. Garchomp Championship Battle
|1 augstus 2026
|€79,99
|831
|LEGO Smart Play: Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle
|1 augstus 2026
|€34,99
|313
|LEGO Smart Play: Cubone and Gengar's Spooky Showdown
|1 augstus 2026
|€89,99
|782
|LEGO Smart Play: Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof
|1 augstus 2026
|€19,99
|240
|LEGO Smart Play: Trainer's Buggy Adventure with Squirtle
|1 augstus 2026
|€29,99
|320
|LEGO Smart Play: Charmander and Geodude's Cavern Clash
|1 augstus 2026
|€19,99
|198
|LEGO Smart Play: Jigglypuff Concert
|1 augstus 2026
|€14,99
|88
|LEGO Smart Play: Drone Search for Mythical Mew
|1 augstus 2026
|€49,99
|429
|Pokéball met Trainer scènes
|1 oktober 2026
|€259,99
|2.386
|Grote minifiguur van Red
|1 oktober 2026
|€79,99
|930
Wat is LEGO Smart Play?
LEGO Smart Play is een relatief nieuwe technologie die meer interactiviteit aan LEGO-sets toevoegt. Om hier volledig gebruik van te maken, heb je drie onderdelen nodig: de Smart Brick, Smart Tags en Smart Minifigs.
Deze drie onderdelen kunnen met elkaar communiceren. De Smart Brick is een iets dikkere 2x4-steen die is voorzien van sensoren, verlichting en een luidspreker. De Smart Tags bevatten een NFC-chip. Plaats je deze in de buurt van een Smart Brick, dan weet de steen bijvoorbeeld welk geluid moet worden afgespeeld.
Ook de Smart Minifigs zijn voorzien van een NFC-chip. Deze reageert wanneer de minifiguur in de buurt komt van bepaalde elementen binnen de set. Hierdoor kun je als het ware een eigen avontuur creëren binnen de door jou gebouwde omgeving.
De hierboven genoemde Pokémon LEGO-sets zijn vrijwel allemaal voorzien van Smart Tags en niet per se van een Smart Brick of Smart Minifig. Mocht je deze nog niet hebben, dan dien je ze dus los aan te schaffen.
LEGO
Alle genoemde sets zijn vanaf nu te pre-orderen via de LEGO Store. Opvallend is dat de Smart Play-sets momenteel nog niet beschikbaar zijn in de Nederlandse LEGO Store. Ze zijn wel al te bestellen via andere Europese LEGO Store-pagina's.
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Ja, je bent oud als je tegen mensen zegt: Oh Pokémon? Ik denk dat ik net iets te oud was op het moment dat dat op TV kwam. Dat was dus fucking 30 jaar geleden :/
Ergens niet meer echt een verrassing want het was al een soort van gelekt maarrr alsnog super tof wel! Arcanine echt een vette set.
Zitten een paar hele gave sets tussen, maar die prijzen zijn me iets te hoog. Ik koop wel eens een Lego set als het in de aanbieding is op Bol, maar dat zie ik met deze niet gebeuren 🥲
Arcanine set gepre ordered