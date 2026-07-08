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LEGO onthult zeventien Pokémon-sets voor 30-jarig jubileum

Door Rudy Wijnberg

Pokémon bestaat dertig jaar en dat viert het bedrijf op grote schaal. Dat blijkt wel uit de nieuwste aankondiging van LEGO. In samenwerking met The Pokémon Company lanceert LEGO namelijk maar liefst zeventien nieuwe Pokémon-sets.

Eerder dit jaar verschenen al LEGO-sets van Eevee, Pikachu en de Poké Ball, evenals de grote LEGO Pokémon-sets van Venusaur, Charizard en Blastoise. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen we echter een nieuwe lading verwachten, gevolgd door een tweede wave op 1 oktober 2026. Zie onderstaand schema en de bijbehorende screenshots voor een volledig overzicht van de aankomende LEGO Pokémon-sets.

Let op: het gaat hierbij om een flink aantal LEGO Smart Play-sets. Het gros hiervan is echter alleen Smart Play Compatible. Alleen Training House with Pikachu en Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle zijn All-In-One-sets en worden geleverd met Smart Bricks.

LEGO Pokemon ArcanineLEGO

Alle aangekondigde LEGO Pokémon-sets

LEGO SetReleasedatumPrijsAantal stukjes
LEGO Arcanine1 augstus 2026€99,991.190
LEGO Munchlax1 augstus 2026€69,99757
LEGO Rayquaza1 augstus 2026€129,991.083
LEGO Smart Play: Eevee and Lapras's Treasure Hunt1 augstus 2026€59,99623
LEGO Smart Play: Training House with Pikachu1 augstus 2026€69,99400
LEGO Smart Play: Mewto's Lab Break1 augstus 2026€69,99605
LEGO Smart Play: Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle1 augstus 2026€119,99751
LEGO Smart Play: Umbreon vs. Garchomp Championship Battle1 augstus 2026€79,99831
LEGO Smart Play: Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle1 augstus 2026€34,99313
LEGO Smart Play: Cubone and Gengar's Spooky Showdown1 augstus 2026€89,99782
LEGO Smart Play: Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof1 augstus 2026€19,99240
LEGO Smart Play: Trainer's Buggy Adventure with Squirtle1 augstus 2026€29,99320
LEGO Smart Play: Charmander and Geodude's Cavern Clash1 augstus 2026€19,99198
LEGO Smart Play: Jigglypuff Concert1 augstus 2026€14,9988
LEGO Smart Play: Drone Search for Mythical Mew1 augstus 2026€49,99429
Pokéball met Trainer scènes1 oktober 2026€259,992.386
Grote minifiguur van Red1 oktober 2026€79,99930
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LEGO

Wat is LEGO Smart Play?

LEGO Smart Play is een relatief nieuwe technologie die meer interactiviteit aan LEGO-sets toevoegt. Om hier volledig gebruik van te maken, heb je drie onderdelen nodig: de Smart Brick, Smart Tags en Smart Minifigs.

Deze drie onderdelen kunnen met elkaar communiceren. De Smart Brick is een iets dikkere 2x4-steen die is voorzien van sensoren, verlichting en een luidspreker. De Smart Tags bevatten een NFC-chip. Plaats je deze in de buurt van een Smart Brick, dan weet de steen bijvoorbeeld welk geluid moet worden afgespeeld.

Ook de Smart Minifigs zijn voorzien van een NFC-chip. Deze reageert wanneer de minifiguur in de buurt komt van bepaalde elementen binnen de set. Hierdoor kun je als het ware een eigen avontuur creëren binnen de door jou gebouwde omgeving.

De hierboven genoemde Pokémon LEGO-sets zijn vrijwel allemaal voorzien van Smart Tags en niet per se van een Smart Brick of Smart Minifig. Mocht je deze nog niet hebben, dan dien je ze dus los aan te schaffen.

LEGO Pokemon Smart TagsLEGO

Alle genoemde sets zijn vanaf nu te pre-orderen via de LEGO Store. Opvallend is dat de Smart Play-sets momenteel nog niet beschikbaar zijn in de Nederlandse LEGO Store. Ze zijn wel al te bestellen via andere Europese LEGO Store-pagina's.

Bron: LEGO
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2126 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Ja, je bent oud als je tegen mensen zegt: Oh Pokémon? Ik denk dat ik net iets te oud was op het moment dat dat op TV kwam. Dat was dus fucking 30 jaar geleden :/

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Ergens niet meer echt een verrassing want het was al een soort van gelekt maarrr alsnog super tof wel! Arcanine echt een vette set.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Zitten een paar hele gave sets tussen, maar die prijzen zijn me iets te hoog. Ik koop wel eens een Lego set als het in de aanbieding is op Bol, maar dat zie ik met deze niet gebeuren 🥲

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

Arcanine set gepre ordered

0
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