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Mario Tennis Fever ontvangt gratis Super Mario Galaxy-update

Door Bram Noteboom
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Zoek je naar een reden om terug te keren naar Mario Tennis Fever? Check dan nu de nieuwste trailer, waarin de gratis Super Mario Galaxy-update centraal staat.

Ja, ondanks het feit dat welbekende Super Mario Galaxy-personages al aanwezig waren in de sportgame, wordt het thema van de geliefde platformer toch verder uitgebreid. Zo kunnen spelers een balletje slaan op een nieuwe baan, genaamd Galaxy Court. De zwaartekracht is hier een stuk minder strenger, dus je tennisballen stuiteren flink door. Daarnaast kunnen de nieuwe Black Hole Rackets je tegenstanders opvangen in een gigantisch zwart gat; niet zo handig als je jouw velddeel probeert te verdedigen. Daarnaast worden er nieuwe kleuropties van Luma toegevoegd en kunnen spelers aan de slag met de bijzondere Comet-modi met diverse gameplay-modificaties.

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Mario Tennis Fever is exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. De update is nu gratis te downloaden.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5153 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

12 februari 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 uur geleden

Komt goed uit, heb net deze game een maand terug gekocht en ik vind Mario Galaxy een van de beste games ooit gemaakt.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Nieuwe Galaxy game incoming?

0
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