Mario Tennis Fever ontvangt gratis Super Mario Galaxy-update

Zoek je naar een reden om terug te keren naar Mario Tennis Fever? Check dan nu de nieuwste trailer, waarin de gratis Super Mario Galaxy-update centraal staat.

Ja, ondanks het feit dat welbekende Super Mario Galaxy-personages al aanwezig waren in de sportgame, wordt het thema van de geliefde platformer toch verder uitgebreid. Zo kunnen spelers een balletje slaan op een nieuwe baan, genaamd Galaxy Court. De zwaartekracht is hier een stuk minder strenger, dus je tennisballen stuiteren flink door. Daarnaast kunnen de nieuwe Black Hole Rackets je tegenstanders opvangen in een gigantisch zwart gat; niet zo handig als je jouw velddeel probeert te verdedigen. Daarnaast worden er nieuwe kleuropties van Luma toegevoegd en kunnen spelers aan de slag met de bijzondere Comet-modi met diverse gameplay-modificaties.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Mario Tennis Fever is exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. De update is nu gratis te downloaden.