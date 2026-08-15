Marvel onthult sterrencast voor MCU X-Men Reboot tijdens D23
Vooruit, mijn laatste nieuwtje over Disney D23. Tijdens een presentatie is de cast voor de MCU X-Men-reboot aangekondigd. Met zoveel X-Men is het nogal een kluif, maar Marvel heeft tot nu toe een indrukwekkende cast weten samen te stellen.
De X-Men maken spoedig hun entree in het Marvel Cinematic Universe, zo kondigt Marvel aan tijdens de D23-presentatie in Anaheim, Californië. Hoewel nog lang niet alle X-Men zijn onthuld, toont de initiële cast veel potentie. Zo zien we Sadie Sink (Stranger Things) als Jean Grey, Kit Connor (Rocketman) als Cyclops en Adam Driver (Star Wars: Episode VII - IX) als Nathaniel Milbury, oftewel Mister Sinister.
Daar stopt het echter niet. Zo rolt Christopher Abbott (Kraven the Hunter) rond in de iconische stoel van Charles Xavier, zien we Samara Weaving (Ready or Not) als Emma Frost, Inde Navarrette (Obsession) als Rogue en vervult de relatief onbekende Maya Boyd de rol van Storm.
Welke X-Men zich allemaal nog toevoegen aan dit roster, blijft een mysterie. Begrijpelijk, want de X-Men-reboot verschijnt pas op 5 mei 2028 in de bioscoop. Wat vinden jullie van de cast tot nu toe? Laat het weten in de comments!
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Het is maar wat je een sterrencast noemt. Ik zie geen van deze acteurs als A-ster.
En Adam Driver, bleh. Heb een chronische hekel aan die kop en stem.
En wie doet Wolverine?
Dat wordt dan een nieuwe film met nieuwe acteurs -oftewel een reboot- na de Avenger-films neem ik aan? Want daar zitten nog de ‘oude’ acteurs in.
Ik blijf het wel verwarrend allemaal vinden sinds dat multiverse zijn intrede deed. Je moet zowat een astrofysicus zijn om het nog te kunnen begrijpen!?
Het zou dus zomaar kunnen zijn -in theorie- dat deze reboot personages bevat uit wéér een ander universum…oh my😣
Btw, die Avengers: Doomsday-trailer ziet er wel vet uit. Had niet verwacht nog zo hyped te zijn!
Leuke cast! Inde deed het erg leuk in Obsession. Vet dat ze Rogue gaat spelen. Er waren geruchten dat ze Mystique zou spelen. Adam Driver als Mr. Sinister is ook erg goed gecast. Fijn dat ze niet weer voor Magneto gaan als schurk. Ik voel sinds een hele-hele-hele lange tijd weer een enthousiast gevoel voor een Marvel film.
Oh trouwens. Mr. Sinister heet Essex met zijn achternaam volgens mij. Niet Milbury. Dit weet ik eigenlijk alleen maar door de recente gameplay beelden van Marvel’s Wolverine, haha.