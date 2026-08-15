Marvel onthult sterrencast voor MCU X-Men Reboot tijdens D23

Vooruit, mijn laatste nieuwtje over Disney D23. Tijdens een presentatie is de cast voor de MCU X-Men-reboot aangekondigd. Met zoveel X-Men is het nogal een kluif, maar Marvel heeft tot nu toe een indrukwekkende cast weten samen te stellen.

De X-Men maken spoedig hun entree in het Marvel Cinematic Universe, zo kondigt Marvel aan tijdens de D23-presentatie in Anaheim, Californië. Hoewel nog lang niet alle X-Men zijn onthuld, toont de initiële cast veel potentie. Zo zien we Sadie Sink (Stranger Things) als Jean Grey, Kit Connor (Rocketman) als Cyclops en Adam Driver (Star Wars: Episode VII - IX) als Nathaniel Milbury, oftewel Mister Sinister.

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Daar stopt het echter niet. Zo rolt Christopher Abbott (Kraven the Hunter) rond in de iconische stoel van Charles Xavier, zien we Samara Weaving (Ready or Not) als Emma Frost, Inde Navarrette (Obsession) als Rogue en vervult de relatief onbekende Maya Boyd de rol van Storm.

Welke X-Men zich allemaal nog toevoegen aan dit roster, blijft een mysterie. Begrijpelijk, want de X-Men-reboot verschijnt pas op 5 mei 2028 in de bioscoop. Wat vinden jullie van de cast tot nu toe? Laat het weten in de comments!