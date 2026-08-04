Run een dubieuze winkel in Probably Stolen

Niet elke winkel is even betrouwbaar. Ontwikkelaar Questing Goose Studio zet jou in de schoenen van een dubieuze winkelmanager in een cyberpunk toekomst. De producten in je winkel zijn echter... waarschijnlijk gestolen.

Een winkel runnen is zo makkelijk nog niet

In Probably Stolen beheer je een pandjeswinkel op een dystopisch ruimtestation waar corruptie, criminaliteit en torenhoge huurprijzen de orde van de dag zijn. Je koopt en verkoopt goederen, onderhandelt met klanten en probeert ondertussen voldoende winst te maken om je winkel draaiende te houden. Het is echter crisis voor iedereen, dus soms moet je wel eens je teen dippen in enkele 'niet zo koosjere activiteiten'. Jij beslist hoeveel risico's je wilt nemen, maar let op dat de politie niet plots aan je deur staat. Bekijk de trailer hieronder.

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Probably Stolen verschijnt ergens in 2026 op pc. Momenteel kan je ook deelnemen aan een playtest via Steam.