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Run een dubieuze winkel in Probably Stolen

Door Simon Verbeke
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Niet elke winkel is even betrouwbaar. Ontwikkelaar Questing Goose Studio zet jou in de schoenen van een dubieuze winkelmanager in een cyberpunk toekomst. De producten in je winkel zijn echter... waarschijnlijk gestolen.

Een winkel runnen is zo makkelijk nog niet

In Probably Stolen beheer je een pandjeswinkel op een dystopisch ruimtestation waar corruptie, criminaliteit en torenhoge huurprijzen de orde van de dag zijn. Je koopt en verkoopt goederen, onderhandelt met klanten en probeert ondertussen voldoende winst te maken om je winkel draaiende te houden. Het is echter crisis voor iedereen, dus soms moet je wel eens je teen dippen in enkele 'niet zo koosjere activiteiten'. Jij beslist hoeveel risico's je wilt nemen, maar let op dat de politie niet plots aan je deur staat. Bekijk de trailer hieronder.

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Probably Stolen verschijnt ergens in 2026 op pc. Momenteel kan je ook deelnemen aan een playtest via Steam.

Bron: Question Goose Studio
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Probably Stolen
Probably Stolen

Ontwikkelaar

Questing Goose Studio

Uitgever

tinyBuild

Release

2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 15:59

Dit ziet er best leuk uit.
Jammer dat het alleen op de pc uitkomt.

1
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