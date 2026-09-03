Ruzie maken met de kinderen kan spoedig dankzij Monopoly Jr.

Plak de beschermende folie op de televisie en berg het porselein goed op. De Hasbro Games Junior Collection verschijnt op 6 november 2026. De bundel bevat een drietal games, waaronder Monopoly Jr.

Drie voor de prijs van één: de Hasbro Games Junior Collection bevat de kinderversies van Cluedo, Levensweg en Monopoly Jr. Uiteraard kennen alle drie de games een bepaalde twist ten opzichte van de volwassen versie. Zo dien je in Monopoly met jouw avatar de dobbelstenen te manipuleren om zo een betere worp te krijgen. Of dat echter in de smaak valt bij het gezin, valt te betwijfelen.

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Hasbro Games Junior Collection verschijnt op 6 november 2026 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.