Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Ruzie maken met de kinderen kan spoedig dankzij Monopoly Jr.

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Plak de beschermende folie op de televisie en berg het porselein goed op. De Hasbro Games Junior Collection verschijnt op 6 november 2026. De bundel bevat een drietal games, waaronder Monopoly Jr.

Drie voor de prijs van één: de Hasbro Games Junior Collection bevat de kinderversies van Cluedo, Levensweg en Monopoly Jr. Uiteraard kennen alle drie de games een bepaalde twist ten opzichte van de volwassen versie. Zo dien je in Monopoly met jouw avatar de dobbelstenen te manipuleren om zo een betere worp te krijgen. Of dat echter in de smaak valt bij het gezin, valt te betwijfelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Hasbro Games Junior Collection verschijnt op 6 november 2026 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Bron: Outright Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2496 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Hasbro Games Junior Collection
Hasbro Games Junior Collection

Ontwikkelaar

Outright Games

Uitgever

Outright Games

Release

6 november 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord