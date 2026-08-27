Stealth en actie staan centraal in trailer Son of Thanjai

Son of Thanjai, de openwereld action-adventure RPG van Ayelet Studio, heeft een nieuwe trailer ontvangen. De game werd oorspronkelijk aangekondigd tijdens de Southeast Asia Showcase in juni.

Bij de onthulling van Son of Thanjai werd al snel de vergelijking gemaakt met de Assassin's Creed-serie. En dat is niet gek. Stealth staat in de schijnwerpers en het negentienjarige hoofdpersonage Vinna is niet vies van een brute finisher.

In de nieuwe trailer zien we precies die dingen. Ook krijgen we een glimp van de wereld en zien we de uren passeren. Maar een goede speler kan natuurlijk bij zowel dag als nacht vijanden van hun hoofd ontdoen. Ja, aan bloed is geen gebrek in de nieuwe beelden.

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Son of Thanjai komt te verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series en pc.