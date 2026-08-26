TARAE: The Unbound stapt uit de duisternis met eerste trailer
KRAFTON heeft het er tijdens Opening Night Live maar druk mee, maar heeft nu ook met een nieuwe trailer de dark fantasy game TARAE: The Unbound aankondigd. En het belooft een duister avontuur te worden.
TARAE: The Unbound is een dark fantasy actie-RPG dat zich afspeelt in het Oosten. Het verhaal is daarbij gebaseerd op Boeddhistische kosmologie en ent zich op de zes rijken der wederopstanding. In TARAE: The Unbound heb je de keuze uit zes verschillende klassen die allemaal gestoeld zijn op echte historische beroepen. Het avontuur biedt meer dan tachtig bazen om te verslaan. In deze eerste trailer krijgen we overigens ook gelijk wat gameplaybeelden voorgeschoteld.
Ergens in 2027 komt TARAE: The Unbound te verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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