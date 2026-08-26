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gamescom 2026

TARAE: The Unbound stapt uit de duisternis met eerste trailer

Door Patrick Lamers
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KRAFTON heeft het er tijdens Opening Night Live maar druk mee, maar heeft nu ook met een nieuwe trailer de dark fantasy game TARAE: The Unbound aankondigd. En het belooft een duister avontuur te worden.

TARAE: The Unbound is een dark fantasy actie-RPG dat zich afspeelt in het Oosten. Het verhaal is daarbij gebaseerd op Boeddhistische kosmologie en ent zich op de zes rijken der wederopstanding. In TARAE: The Unbound heb je de keuze uit zes verschillende klassen die allemaal gestoeld zijn op echte historische beroepen. Het avontuur biedt meer dan tachtig bazen om te verslaan. In deze eerste trailer krijgen we overigens ook gelijk wat gameplaybeelden voorgeschoteld.

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Ergens in 2027 komt TARAE: The Unbound te verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: KRAFTON
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2952 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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