The New Simpsons Movie verschijnt in september 2027

In een presentatie tijdens Disney's D23 is The New Simpsons Movie aangekondigd. Verwacht echter niet te veel van de beelden, want deze komen rechtstreeks uit de zaal en bevatten enkel conceptart. Toch komen we al veel meer te weten over de film. Zo verschijnt The New Simpsons Movie in september 2027!

In onderstaande presentatie kunnen we de aankondiging van The New Simpsons Movie vanuit de zaal meekrijgen. Bart Simpson opent de aankondiging, maar al snel komen we terecht in een conceptuele video waarin Homer Simpson de jacht op een foul ball tijdens een honkbalwedstrijd opent. De schetsen illustreren een complete, handgetekende scène. Hieruit kunnen we dan ook opmaken dat The New Simpsons Movie ouderwets geïllustreerd gaat zijn.

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Het is helaas nog even wachten op de officiële beelden, maar gelukkig hoeft dat niet bijzonder lang. The New Simpsons Movie verschijnt ergens in september 2027 in de bioscoop.