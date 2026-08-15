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The New Simpsons Movie verschijnt in september 2027

Door Rudy Wijnberg
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In een presentatie tijdens Disney's D23 is The New Simpsons Movie aangekondigd. Verwacht echter niet te veel van de beelden, want deze komen rechtstreeks uit de zaal en bevatten enkel conceptart. Toch komen we al veel meer te weten over de film. Zo verschijnt The New Simpsons Movie in september 2027!

In onderstaande presentatie kunnen we de aankondiging van The New Simpsons Movie vanuit de zaal meekrijgen. Bart Simpson opent de aankondiging, maar al snel komen we terecht in een conceptuele video waarin Homer Simpson de jacht op een foul ball tijdens een honkbalwedstrijd opent. De schetsen illustreren een complete, handgetekende scène. Hieruit kunnen we dan ook opmaken dat The New Simpsons Movie ouderwets geïllustreerd gaat zijn.

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Het is helaas nog even wachten op de officiële beelden, maar gelukkig hoeft dat niet bijzonder lang. The New Simpsons Movie verschijnt ergens in september 2027 in de bioscoop.

Bron: Keena Kindragon
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 13:12

Hele film is beter dan alle series bij elkaar. Vooral oude seizoenen hebben de tand des tijd niet helemaal doorstaan qua grappen.

En hier zal N64GUY blij mee zijn. Kan die weer fysieke Simpson movies gaan sparen

0
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl10 Deel van het meubilair
2 dagen geleden om 12:13

Ik vond de eerste film boven verwachting leuk. Paar keer hardop gelachen in de bios. Hopelijk nu weer.
De serie is al vele jaren niet veel soeps. Ben verbaasd dat er nog steeds nieuwe afleveringen en seizoenen komen.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
2 dagen geleden om 11:46

Ben echt al jaren afgehaakt met The Simpsons, die serie werd wel echt steeds minder interessant. Maar voor de film ga ik nog wel een keer naar de bioscoop. Misschien hebben ze hier wat beter schrijfwerk. Het blijven iconische karakters.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 10:31

Mooi dat we deze klassiekers nog mee mogen maken in de bioscoop.

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