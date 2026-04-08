Verdedig je moestuin in de partygame Planted!

Liefhebbers van Overcooked, Moving Out en andere soortgelijke games hebben een nieuwe titel voor de wishlist. Check hier de reveal van de partygame Planted!

De indie-uitgever Curveball Games stroopt de mouwen op en doet beroep op de groene vingers van Cloth Cat Games. Ze komen met de knotsgekke, actievolle partygame Planted! op de proppen, waarin één tot en met vier spelers het tegen elkaar opnemen in de strijd der moestuintjes. Je wordt in diverse bizarre scenario's gezet, waarbij het doel kan verschillen, maar de basis hetzelfde blijft: plant je groentes en begin ermee te smijten. Soms voor een doelpunt, soms om het hart van de vulkaan ermee te voeden; maar vrijwel altijd krijg je de kans om jouw uit de kluiten gewassen ui tegen de harses van je tegenstander te werpen. Check hieronder de aankondigingstrailer.

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Planted! is beschikbaar in 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.