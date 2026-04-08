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gamescom 2026

Verdedig je moestuin in de partygame Planted!

Door Bram Noteboom
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Liefhebbers van Overcooked, Moving Out en andere soortgelijke games hebben een nieuwe titel voor de wishlist. Check hier de reveal van de partygame Planted!

De indie-uitgever Curveball Games stroopt de mouwen op en doet beroep op de groene vingers van Cloth Cat Games. Ze komen met de knotsgekke, actievolle partygame Planted! op de proppen, waarin één tot en met vier spelers het tegen elkaar opnemen in de strijd der moestuintjes. Je wordt in diverse bizarre scenario's gezet, waarbij het doel kan verschillen, maar de basis hetzelfde blijft: plant je groentes en begin ermee te smijten. Soms voor een doelpunt, soms om het hart van de vulkaan ermee te voeden; maar vrijwel altijd krijg je de kans om jouw uit de kluiten gewassen ui tegen de harses van je tegenstander te werpen. Check hieronder de aankondigingstrailer.

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Planted! is beschikbaar in 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: Curveball Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5418 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planted!
Planted!

Ontwikkelaar

Cloth Cat Games

Uitgever

Curveball Games

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
9 april 2026 om 10:13

The Rock vindt dit altijd een beetje te hysterische games. Maar The Great One ziet de lol er op zich wel van in.

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Avatar cloud
cloud
Gameliner
8 april 2026 om 20:20

Als ik vrienden had, zou ik dit graag willen spelen.

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